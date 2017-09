Sem Liga espanhola para marcar, Ronaldo brilha na Champions

Suspenso na Liga espanhola, Cristiano Ronaldo aproveitou a Liga dos Campeões para brilhar, marcando dois golos no triunfo do Real Madrid sobre o APOEL Nicósia por 3-1, em jogo da primeira jornada do Grupo H.

O português fez o primeiro aos 12’, após cruzamento de Gareth Bale e, já na segunda parte, fez o 2-0 de penálti aos 52’. Sergio Ramos fechou as contas do campeão europeu aos 61’ com um pontapé acrobático.

Resultados

Grupo E

Liverpool-Sevilha, 2-2

Maribor-Spartak Moscovo, 1-1

Grupo F

Feyenoord-Manchester City, 0-4

Shakhtar Donetsk-Nápoles, 2-1

Grupo G

FC Porto-Besiktas, 1-3

Leipzig-Mónaco, 1-1

Grupo H

Real Madrid-APOEL Nicósia, 3-0

Tottenham-Borussia Dortmund, 3-1

