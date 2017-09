Miguel Leal deixa o comando técnico do Boavista

O Boavista já não é treinado por Miguel Leal. O técnico português desvinculou-se nesta quarta-feira dos "axadrezados", que anunciaram a separação através de um comunicado.

"No final do treino de hoje, o treinador Miguel Leal comunicou à Administração da Boavista, SAD a sua vontade em deixar o cargo que ocupava. Analisadas as razões evocadas, a Administração aceitou o pedido de demissão, que é extensivo aos elementos da equipa técnica (Álvaro Pacheco, Elias Nunes e Pedro Teixeira) que com Miguel Leal entraram na Boavista, SAD, tendo de forma amigável sido efectuada a respectiva rescisão dos contratos de trabalho", pode ler-se.

Até ser encontrada uma solução definitiva, a equipa do Boavista será orientada por Jorge Couto e Alfredo Castro.

No próximo fim-de-semana, em concreto no sábado, o Boavista recebe o Benfica no Estádio do Bessa, em jogo da 6.ª ronda do campeonato.

