FC Porto sofreu a dobrar no arranque da Champions

Apesar de ter vincado a enorme importância de começar a prova com uma vitória em casa, Sérgio Conceição não podia esperar pior abordagem a uma competição que não permite grande margem de erro, tendo-se estreado nesta quarta-feira com uma derrota diante do Besiktas (1-3) que poderá deixar marcas na campanha do FC Porto nesta Liga dos Campeões.

Pese embora todas as estatísticas e números redondos que o FC Porto tinha à disposição, numa paleta que prometia deixar os turcos em branco na noite de gala do 50.º jogo para a Champions do Estádio do Dragão, o primeiro sinal de que seria preciso mais do que o apresentado nas provas domésticas surgiu num golpe de “traição” de Quaresma.

Positivo/Negativo Positivo Brahimi Ainda provocou a sensação de que poderia guiar a equipa na reviravolta pretendida. Criou lances suficientes para Soares e Otávio inverterem o resultado. Negativo Corona Distante do que a equipa necessitava e exigia, não conseguiu explorar o desposicionamento da defesa turca na primeira meia hora.

Negativo Otávio Incapaz de oferecer a qualidade de definição que se exigia no último terço, apesar de ter beneficiado de um bom período de pressão colectiva no ataque. Uma oportunidade que deveria ter agarrado.

Na primeira oportunidade de que o extremo dispôs, o famoso cruzamento teleguiado do ex-“dragão” foi encontrar a cabeça de Talisca (13’), a tingir de vermelho a possibilidade de ampliar a série portista de jogos sem qualquer golo sofrido.

O alarme estava accionado e o FC Porto precipitava-se no turbilhão de emoções que o jogo turco potenciava. Por entre soluços, Marega e Soares forçavam o erro que os “azuis e brancos” não eram capazes de aproveitar, mesmo criando a ilusão de poderem, a qualquer momento, desfazer os equívocos defensivos que permitiam a Babel ameaçar a baliza de Casillas num disparo que espirrou no pé de Felipe.

Mas o FC Porto entregava-se de alma e coração ao jogo, aproveitando o constante desposicionamento defensivo do adversário para ir em busca de um empate que Óliver Torres falhou por centímetros, com a bola a esbarrar no ferro e as bancadas a rebentarem de ansiedade.

Os “dragões” conseguiriam, contudo, o golo da igualdade numa intervenção infeliz de Tosic, pressionado por Marega. O autogolo turco (21’), na sequência de um canto, parecia suficiente para restabelecer a ordem no Dragão, mas, numa fase interessante da equipa portuguesa, a eficácia de Cenk Tosun (28’) mergulhou de novo a equipa de Sérgio Conceição numa espiral de dúvidas, adensadas pela nesga que separou o primeiro remate a sério de Soares da baliza de Fabri.

Ao FC Porto restavam 45 minutos para inverter a lógica e celebrar a 22.ª presença na Liga milionária com um resultado positivo. E Sérgio Conceição não esperou para actuar, sacrificando um apagado Corona para tentar a sorte com Otávio, trocando ainda o cerebral Óliver pelo nervo de André André. Ajustada, a equipa sitiou o Besiktas e pressionou à procura do ponto de rotura que Fabri reforçou ao negar o empate a Soares. Ricardo e, sobretudo, Alex Telles trituravam nos corredores enquanto Brahimi dilacerava no jogo interior, disparando os índices de rendimento num período que provocou desequilíbrios e desgastou física e emocionalmente o Besiktas. Continuava a faltar, porém, o discernimento que Otávio também não soube emprestar ao ataque.

Unidos e solidários, os turcos começavam a acreditar que podiam conservar a vantagem e consumar a primeira vitória sobre o FC Porto, depois de um empate e três derrotas na última década. A verdade é que para o anfitrião começava a tornar-se evidente o peso (da falta) das tais opções referidas pelo treinador, indispensáveis para fazer boa figura numa prova na qual andar a contar tostões pode ser fatal.

Sérgio Conceição, que já tinha transformado o 4x4x2 num 4x3x3, olhava para o banco e, para além dos mexicanos Layún, Herrera e Reyes, tinha apenas Hernâni para tentar dar um novo rumo e sentido à estreia enquanto técnico na Champions. Perder não era, obviamente, opção e o FC Porto tirava Danilo da equação, deixando André André (amarelado) numa posição ingrata.

A equipa entrava nos últimos dez minutos sobre brasas e já em débito físico, mas com a obrigação de carregar no acelerador, mesmo que isso significasse o despiste. Missão que permitia ao Besiktas recuperar fôlego para espreitar o ataque e ir em busca do golo (de Babel, aos 86’) que acabou com o sofrimento, dando mesmo no fim o golpe de misericórdia.

