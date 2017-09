Tony Carreira está a ser acusado pelo Ministério Público de ter plagiado 11 canções, entre as quais se incluem alguns dos seus maiores êxitos. A empresa que representa o cantor, a Regi-Concerto, reagiu, através do Facebook, afirmando que a acusação de plágio é uma “queixa oportunista e injustificada”. Mais tarde, o próprio cantor afirmou na SIC que já está "tudo resolvido" neste caso.

A avalanche de fãs que se foi construindo em redor de Tony Carreira ao longo dos anos é conhecida pela fidelidade ao artista e por encher as salas onde quer que o cantor actue. Para medir a reacção desta legião de admiradoras, e ainda numa altura em que as notícias estão a ser digeridas, recorremos à página do cantor no Facebook.

E aí, na partilha que Tony Carreira fez do comunicado da Regi-Concerto, os comentários começam a chegar. O apoio demonstrado é incondicional e as suspeitas consideradas infundadas. O que as move? “Inveja”. “Força Tony, é só invejosos. As tuas fãs verdadeiras estarão sempre contigo”, escreve uma mulher. "Enfim como a inveja é terrível. Por isso, Tony, vamos ao pavilhão e calar essa gente", atira outra admiradora.

Aqui é também possível verificar o alcance do artista fora do país, nomeadamente em França. São várias as admiradoras francesas que escreveram mensagens de incentivo. Mas os sentimentos dominantes são mesmo a admiração e as promessas de fidelidade: “Força Tony[,] estarei sempre do teu lado[.] já te sigo nos concertos há 14 anos… acho que é uma injustiça o que estão a fazer. És um cantor espectacular e uma pessoa fantástica. Beijinhos[,] meu ídolo e amigo”, diz uma das seguidoras, num tom que se repete na maioria dos comentários. “Meu cantor de sonhos. Contigo ontem... hoje... e SEMPRE!”, lê-se num comentário de outra fã.

“Maltinha invejosa. Não podem ver ninguém a ter sucesso, o que vale é que quem interessa sabe quem tem valor”, diz outra seguidora com as acusações de inveja a surgir mais uma vez.

E agora um caso raro, pelo menos nesta caixa de comentários. Um admirador do sexo masculino: “Isto é só inveja e dor de cotovelo força Toni”. Outro seguidor manifesta tristeza: "Adoro o seu trabalho e estou triste com as notícias".

