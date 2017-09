A jukebox dos Blind Zero

Os Blind Zero estão de regresso. You have won foi o single com que apresentaram publicamente o novo trabalho – ainda o Verão ia em Junho. Lançaram-se nos habituais concertos da época, testaram ao vivo o tema em estreia e eis que se aproxima a data em que conheceremos na totalidade o sétimo longa-duração dos portuenses, de nome Often Trees, que chega a 6 de Outubro.

PUB

A banda – que há muito se descolou do grunge que marcou a sonoridade dos seus primeiros trabalhos, na década de 1990 – anuncia um disco que transportará quem o ouvir para “uma nova dimensão, mais dura e densa”. Often Trees “promete ser surpreendente, fresco, intemporal e revelador da maturidade e criatividade”, lê-se em nota de apresentação.

O concerto que oficializará o lançamento está agendado para 20 de Outubro na Casa do Música, no Porto. Até lá, deverá sair mais um single. Enquanto nada disso acontece, há muita música para ouvir – e os próprios Blind Zero dão uma ajuda. Miguel Guedes, Nuxo Espinheira, Pedro Guedes, Vasco Espinheira e Bruno Macedo seleccionaram, a pedido do PÚBLICO, uma lista com 20 temas para usar neste ou noutro caso de espera.

PUB

PUB

PUB