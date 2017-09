Cidades: PÚBLICO e jornais parceiros lançam site de jornalismo local

O PÚBLICO lançou o Cidades, um projecto de jornalismo local, em parceria com vários órgãos de informação regional. Acessível em cidades.publico.pt, agrega artigos do PÚBLICO e dos parceiros, permitindo aos utilizadores escolherem o distrito e o concelho cujas notícias pretendem consultar.

O site apresentará também várias estatísticas sobre cada município, que são disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística, e ainda informação como o resultado das últimas eleições autárquicas e o ranking das escolas públicas e privadas, que é elaborado anualmente pelo PÚBLICO.

O Cidades está ainda em fase experimental. Mais órgãos de comunicação locais e novos indicadores estatísticos serão acrescentados nos próximos meses. Também será disponibilizada informação pesquisável sobre os autarcas e sobre as estruturas de cada município.

Para além do site, o Cidades inclui ainda uma ferramenta para as redacções do PÚBLICO e dos parceiros que permite criar e partilhar em poucos minutos vários tipos de gráficos com dados do INE.

