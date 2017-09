O novo iPhone X tem mais ecrã, menos botões e reconhece o dono

Com o iPhone a fazer dez anos e as vendas a estagnar, a Apple estava pressionada para mostrar inovações e convencer os consumidores que já têm smartphones no bolso. O iPhone X – o novo topo de gama e um dos três modelos apresentados nesta terça-feira – tem um ecrã que ocupa quase toda a parte frontal do aparelho e deixou de ter o botão central, que é substituído por uma nova interface de gestos e por tecnologia de reconhecimento facial para identificar o dono do telemóvel.

PUB

A ausência de um botão significa que os utilizadores terão agora de usar gestos para funcionalidades como ver todas as aplicações abertas ou regressar ao ecrã principal. Já desbloquear o telemóvel, ou autorizar pagamentos, poderá ser feito com tecnologia de reconhecimento facial: basta olhar para o aparelho para que o utilizador seja identificado, graças às câmaras e sensores que estão na parte superior do telemóvel. Entre estes está uma câmara de infravermelhos, que permite reconhecer rostos mesmo no escuro.

A tecnologia de reconhecimento facial chama-se Face Id e faz com que o telemóvel crie uma espécie de mapa do rosto com milhares de pontos. Segundo a Apple, isto permite que o aparelho reconheça a cara do utilizador, mesmo quando há mudanças de visual, como um novo corte de cabelo. A empresa também garante que é quase impossível que uma pessoa consiga ludibriar o sistema e desbloquear um telemóvel alheio, embora tenha ressalvado que esta possibilidade aumenta quando se trata de pessoas com traços semelhantes, como irmãos gémeos.

PUB

Já o novo ecrã, a que a Apple chamou “super retina”, segue a tendência dos concorrentes (incluindo da rival Samsung) de prolongar o ecrã até ao limite da estrutura do aparelho.

“Este é o maior salto em frente desde o iPhone original”, afirmou o presidente executivo, Tim Cook, que tinha arrancado um evento com um tributo a Steve Jobs. Porém, a apresentação (a primeira no anfiteatro Steve Jobs, nas novas instalações da empresa) não trouxe muitas surpresas, especialmente para os entusiastas que seguem os rumores e especulações sobre os lançamentos da Apple. Praticamente tudo o que foi anunciado já tinha sido avançado na imprensa e nas redes sociais, sobretudo depois da recente fuga de informação, que permitiu que programadores informáticos analisassem o novo sistema operativo iOS 11.

Este ano, a Apple estreou-se também a lançar três modelos de uma só vez. Para além do iPhone X, foram revelados o 8 e o 8 Plus (com duas câmaras traseiras), que são evoluções dos aparelhos lançados há um ano. Foi durante a revelação destes modelos que aconteceu uma outra estreia. No palco, o vice-presidente Philip Schiller mostrou atrás de si uma fotografia gigante da Ponte 25 de Abril, em Lisboa. "Não é a Golden Gate Bridge, isto é em Portugal", disse, referindo-se à famosa ponte de São Francisco, que é muito semelhante à portuguesa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também o preço já tinha sido antecipado. O iPhone X custará 999 dólares nos EUA e é o mais caro de sempre, ficando apenas ligeiramente abaixo da fasquia dos mil dólares que muitos analistas esperavam. O preço dos iPhone 8 começará nos 699 dólares. Como habitual, a empresa segue a estratégia de manter os modelos mais antigos no mercado, a preços mais baixos.

Como esperado, a Apple apresentou também a terceira geração do relógio inteligente Watch, que está equipado com conectividade celular, o que significa que pode ligar-se directamente a redes móveis, sem necessidade de estar emparelhado com um telemóvel. A tecnologia dá mais um passo para tornar o relógio num aparelho que pode ser usado de forma isolada: o utilizador pode usar o relógio para ouvir música, ver emails e fazer chamadas. Mais uma vez, a Apple, não é a primeira marca a incorporar esta funcionalidade num smartwatch e já era possível encontrar conectividade móvel em modelos da Samsung e LG, por exemplo.

Este tipo de relógios está longe de se ter massificado. O mercado dos relógios inteligentes é muito pequeno quando comparado com o dos telemóveis, mas é um sector que está em crescimento e onde a Apple tem uma dianteira confortável. No ano passado, segundo a analista de mercado Gartner, foram vendidos cerca de 42 milhões de relógios, dos quais cerca de um terço foram da Apple. A Gartner estima que em 2021 sejam vendidos 82 milhões de unidades, com a Apple a rondar 25% do mercado.

PUB

PUB