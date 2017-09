Um morto em acidente de viação em Sintra

Um morto e um ferido é o resultado de um acidente de viação que ocorreu esta segunda-feira em Sintra, distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

"Recebemos o alerta para a ocorrência pelas 20h04. Tratou-se de uma colisão entre um veículo ligeiro de passeiros e um motociclo, do qual resultou uma vítima mortal e um ferido leve", disse fonte do CDOS Lisboa. Segundo a mesma fonte, o ferido foi transportado ao hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra).

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 247, na zona da Quinta do Cosme, no concelho de Sintra. "A estrada está nesta altura interdita ao trânsito devido aos trabalhos que continuam a decorrer no local", acrescentou a mesma fonte.

No local estão os bombeiros de Colares, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Cascais e a GNR, num total de 12 operacionais e cinco viaturas.

