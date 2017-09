Sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter sentido perto de Barrancos

Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi registado nesta terça-feira às 7h35 a cerca de 30 quilómetros de Barrancos, no Alentejo, já em território espanhol, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo, cujo epicentro se localizou a cerca de 30 quilómetros a nordeste de Barrancos, concelho do distrito de Beja que faz fronteira com Espanha, foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, refere o IPMA.

Segundo as autoridades locais, não há relatos de vítimas pessoais ou estragos materiais.

