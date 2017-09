Ana Gomes eleita para nova comissão europeia sobre terrorismo

A socialista Ana Gomes foi eleita nesta terça-feira em plenário para a nova comissão especial do Parlamento Europeu sobre o terrorismo, sendo a única portuguesa na lista de 30 eurodeputados escolhidos.

PUB

A comissão especial sobre o terrorismo, criada em 6 de Julho, irá abordar as “deficiências de natureza prática e legislativa” no domínio da luta antiterrorista na União Europeia, com especial destaque para a cooperação e o intercâmbio de informações, anunciou o Parlamento Europeu em comunicado.

Entre as atribuições desta nova comissão incluem-se a análise e avaliação da “dimensão da ameaça terrorista em solo europeu” e a identificação das “potenciais falhas e anomalias que tornaram possíveis os recentes atentados terroristas em diferentes Estados-Membros”.

PUB

A duração do mandato é de 12 meses, podendo ser prorrogado. A comissão especial irá efectuar visitas e realizar audições com as instituições e agências europeias, instituições internacionais e os parlamentos e governos dos Estados-Membros e de países terceiros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A primeira reunião da comissão especial realiza-se esta quinta-feira de manhã, em Estrasburgo.

Ana Gomes integra a Comissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu desde que esta foi criada, em 2004, e e também a Comissão Justiça, Liberdades Cívicas e Assuntos Internos.



PUB

PUB