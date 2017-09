Barcelona: imediações da Sagrada Família encerradas em operação anti-terrorismo

As autoridades de Barcelona encerraram as ruas adjacentes à Sagrada Família para inspeccionar uma carrinha estacionada junto ao monumento. A polícia catalã, que evacuou inclusivamente a estação de metro que dá acesso ao monumento, confirmou a operação para verificar a zona.

No Twitter a polícia catalã informou que foi deslocada uma brigada de minas e armadilhas para verificar uma carrinha estacionada nas imediações da Sagrada Família. Desta forma as autoridades pedem nas redes sociais que as pessoas evitem esta zona numa altura em que pelo menos três ruas estão encerradas. Os metros continuam a funcionar normalmente mas não realizam a paragem habitual na estação da Sagrada Família.

Hemos activado el servicio TEDAX para hacer comprobaciones con una furgoneta estacionada en el entorno de la Sagrada Família — Mossos (@mossos) September 12, 2017

Segundo o El Mundo, foi pedido às pessoas presentes na zona que se deslocassem para dentro dos bares ou restaurantes na área.

Recorde-se que nos dias 17 e 18 de Agosto dois ataques terroristas na Catalunha, em Barcelona e Cambrils, fizeram 15 mortos e feriram mais de uma centena. Durante os interrogatórios que se seguiram aos suspeitos detidos, foi dito que a célula terrorista responsável pelos atentados preparava um ataque maior na capital catalã, tendo sido referida a Sagrada Família.

