Família morre em caldeira vulcânica perto de Nápoles

Um casal e o seu filho de 11 anos morreram esta terça-feira quando uma fenda se abriu numa caldeira vulcânica junto à cidade italiana de Nápoles, informou a polícia local citada pela Associated Press. As três vítimas são de nacionalidade italiana.

Segundo informaram as autoridades, o rapaz terá caído no buraco, numa área para lá dos limites de segurança colocados na Cratera de Solfatara, localizada nos Campos Flégreos, na comuna de Pozzuoli, nos arredores de Nápoles. Na tentativa de salvar os filhos, os pais acabaram também por cair na fenda.

Ainda não é claro se foram os gases ou as lamas vulcânicas a provocar a morte das três vítimas. O jornal britânico Telegraph avança que o segundo filho do casal, de sete anos, sobreviveu ao incidente.

Os Campos Flégreos são um complexo vulcânico que inclui 24 crateras e fumarolas, sendo um local visitado por milhares de turistas de todo o mundo. A maioria das crateras situa-se ligeiramente debaixo da superfície da água, o que leva à emissão de vapor sulfuroso e ao borbulhar da lama ao entrar em contacto com as temperaturas escaldantes do subsolo.

Toda a região napolitana, como é sabido, é caracterizada por uma intensa actividade vulcânica. O vulcão mais conhecido da zona é o Vesúvio, responsável pela destruição das cidades romanas de Pompeia e Herculano na sequência de uma erupção no ano de 79 d.C.

Apesar de todo este historial, episódios como o desta terça-feira serão raros. O Telegraph cita o proprietário de um bar localizado na entrada da zona volcânica, que afirma que, em 40 anos, nunca viu um acidente deste género.

