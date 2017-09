Passageiros fechados no metro devido a avaria queixam-se de falta de informação

A circulação na linha vermelha do metro de Lisboa esteve interrompida durante mais de meia hora, devido a uma avaria, durante a tarde desta segunda-feira, 11 de Setembro. O metro, que seguia na direcção São Sebastião/Aeroporto, permaneceu na estação do Saldanha com as portas fechadas entre as 17h50 e as 18h30 mas não foi prestada qualquer informações sobre o que se estaria a passar, o que provocou queixas dos utentes.

PUB

De acordo com as informações dadas pelo gabinete de comunicação do Metropolitano de Lisboa ao PÚBLICO, a causa da paragem na estação do Saldanha durante 40 minutos foi uma avaria. As portas das carruagens não foram abertas por questões de segurança.

Segundo um dos passageiros, Diogo Pereira, “após iniciar a marcha, o metro parou repentinamente. Retoma novamente a marcha e pára novamente, ficando localizado na gare com as portas fechadas”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O passageiro critica a ausência de informações sobre o que estava a acontecer neste tempo. Com as carruagens lotadas, em algumas foram activadas as alavancas de emergência. “Um funcionário do metro deslocou-se à minha carruagem, vindo do interior do comboio, para desactivar o alarme accionado pela alavanca, mas não prestou qualquer esclarecimento e disse não ter ordem para abrir as portas,” explica Diogo Pereira.

Diogo Pereira refere nas informações enviadas ao PÚBLICO que o comboio não voltou a circular. “A saída das pessoas do comboio acabou por acontecer apenas pelas 18h25, mais de 30 minutos depois de ter ficado parado na gare com as pessoas enclausuradas no seu interior,” informa Diogo Pereira.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB