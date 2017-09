Sérgio Conceição estreia-se na Champions com "toda a ambição do mundo"

Sérgio Concei��ão assumiu esta terça-feira, em conferência de imprensa, um FC Porto com “toda a ambição do mundo” para a estreia na Liga dos Campeões, na quarta-feira, frente aos turcos do Besiktas. O treinador do FC Porto afasta qualquer indício de ansiedade ou nervosismo, admitindo apenas a importância de começar o percurso europeu em casa, perante uma plateia portista. Sérgio Conceição promete, até por isso, um arranque personalizado.

PUB

“Queremos dar um sinal forte neste início”, destaca, enfatizando a experiência e qualidade do adversário, por oposição a algumas fragilidades do próprio "dragão", que resolverá sem dramatismos

“Tenho dois jogadores de fora”, diz, referindo-se aos castigados Maxi Pereira e Vincent Aboubakar. As limitações impostas pela UEFA, relativamente às inscrições, e o leque apertado de opções, num quadro de redução do investimento no mercado de transferências, foram aspectos abordados por Sérgio Conceição.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Gostaria de ter mais opções, mas isso não é possível”, sustenta, rematando o tema com uma pequena ironia. “Mesmo assim, ainda tenho que deixar um de fora”, aponta, preparado para cortar o 19.º elemento da convocatória.

A estreia de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto na Champions, 21 anos depois de ter disputado pela primeira vez a prova milionária, com uma vitória histórica sobre o AC Milan, em San Siro, dominou a conferência do treinador dos "azuis e brancos", que procurou distanciar-se de uma realidade totalmente diferente da que agora enfrentará.

“A história é sempre diferente. Estamos focados neste adversário, com experiência na Liga dos Campeões, com imensa qualidade, e estamos prontos para as dificuldades e para sofrer. Mas sempre com uma confiança muito grande naquilo que somos e na nossa ideia de jogo”, sustenta, preparado para "fazer boa figura", o que para Sérgio Conceição significa garantir um dos dois primeiros lugares de um grupo com os campeões francês e turco.

PUB

PUB