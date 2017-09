É oficial: J.J. Abrams vai realizar o Episódio IX de Star Wars. Depois de Colin Trevorrow, que fez Mundo Jurássico, ter abandonado o projecto na semana passada, falava-se do nome de Rian Johnson, que fez Os Últimos Jedi, com estreia marcada para Dezembro, como o principal candidato a substituí-lo no filme que sairá em 2019. O site Deadline avançou na terça-feira que Johnson, conhecido por filmes como Looper - Reflexo Assassino, não aceitou o trabalho, calhando então a J.J. Abrams, que no final de 2015 renovou a saga com O Despertar da Força, a tarefa.

O anúncio foi feito no site oficial da saga, a explicar que Abrams iria concluir a trilogia desta leva de sequelas – que inclui O Despertar da Força e Os Últimos Jedi – ao co-escrever e realizar o filme. Ao lado dele estará, no guião, Chris Terrio, que tem um Óscar de Melhor Argumento Adaptado por Argo, de 2012, e co-escreveu filmes como Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça e o ainda não lançado Liga da Justiça.

J.J. Abrams, fã da saga desde jovem, quando fazia cinema amador, escreveu ou co-escreveu os guiões de filmes como Armageddon, O Regresso de Henry ou A Grande Pescaria até se ter estreado na realização de filmes em 2006, com Missão Impossível 3, atacando em 2009 Star Trek, ao qual se seguiu o mais pessoal Super 8. Foi também criador de séries como Felicity ou A Vingadora, para as quais realizou episódios, e esteve atrás das câmaras no episódio-piloto de Lost, série na qual foi creditado como co-criador mas não teve grande envolvimento após os primeiros episódios.

