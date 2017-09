Tecnologia criada no Porto detecta malária através de imagens em smartphones

Uma tecnologia que detecta se os indivíduos têm malária através de amostras de sangue e de imagens obtidas com smartphones, tornando o diagnóstico mais rápido e económico, está a ser desenvolvida por uma investigadora do Porto.

Esta tecnologia engloba um sistema de aprendizagem computacional (machine learning, em inglês), que identifica os parasitas da malária em células microscópicas, analisando imagens capturadas por uma lente de alta magnitude incorporada nas câmaras dos smartphones, explicou a investigadora Mafalda Falcão, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

A malária é uma doença “provocada por cinco tipos diferentes parasitas, cada um com o seu ciclo de vida próprio”, que obrigam a distintas abordagens de tratamento, sendo o diagnóstico convencional “complexo, demorado e dispendioso”, indicou.

De acordo com a investigadora, este diagnóstico consiste em examinar ao microscópio dois tipos diferentes de amostras de sangue (gota espessa e gota fina), identificando, “correctamente e de forma precisa”, se o paciente está infectado e qual o tipo de malária em causa.

“Um falso diagnóstico inicial é extremamente penoso para o ser humano”, disse Mafalda Falcão, acrescentando que um falso positivo (identificado como tendo malária mas não está infectado) é tratado, fazendo com que o indivíduo ganhe resistência à medicação. No caso de um falso negativo (identificado como não tendo malária e está infectado), o tratamento não é realizado e pode levar à morte.

A este processo de diagnóstico estão associados “custos significativos, muito difíceis de sustentar nos países onde a incidência de malária é superior”, como é o caso de África, onde ocorrem “aproximadamente 80% dos casos”, salientou.

Segundo Mafalda Falcão, a ferramenta que está a ser desenvolvida no âmbito do projecto ML4Malaria pode ser uma solução mais barata, rápida e igualmente eficaz para detecção e identificação do tipo de parasita associado à patologia.

Este é um dos 14 projectos criados por alunos de diferentes faculdades com o apoio do centro de investigação Fraunhofer Portugal AICOS, sediado no Porto, no âmbito de uma iniciativa anual que lhes permite desenvolver o seu trabalho orientado para a criação de soluções práticas que contribuem para a qualidade de vida da população.

O ML4Malaria contou com o apoio de José Correia da Costa, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, do engenheiro Luís Rosado, da Fraunhofer Portugal AICOS, e do professor Luís Teixeira, da FEUP.

