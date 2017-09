Quero subir à primeira divisão da vida social

Foi divulgado na passada semana um estudo sobre mobilidade social financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado por Teresa Bago d’Uva. A autora e a sua equipa fazem uma análise exaustiva da informação disponível para estudar esta matéria em Portugal, chegando a três conclusões principais. A primeira é que o meio socioeconómico em que se nasce é, ainda, determinante da vida de cada cidadão. A segunda, mais optimista, é que a importância do nascimento no sucesso dos indivíduos diminuiu ao longo do tempo. A terceira, mais pessimista, é que em Portugal o peso do nascimento é superior ao observado nos restantes países da União Europeia.

PUB

A análise de Teresa Bago d’Uva e da sua equipa recebeu um merecido destaque na edição do PÚBLICO de quinta-feira, dia 7 de Setembro, bem como no programa “Fronteiras XXI”, uma colaboração entre a RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Por essa razão, não me deterei no detalhe dos diversos factos interessantes trazidos à luz pela análise. Chamarei antes a atenção para o que ainda não sabemos — não por responsabilidade da equipa da Teresa Bago d’Uva, mas por falta de informação para estudar este desafio da nossa democracia que queremos progressista, onde o ascensor social não permaneça uma miragem, como na canção dos Ena Pá 2000 evocada no título: “Voltei para Chelas. A mágoa funda no meu coração. Um dia hei-de conseguir.”

Por um lado, é fundamental ir mais além na caracterização da mobilidade social. Por exemplo, não conhecemos a relação entre o nível de rendimento dos pais e dos filhos. O estudo concentra-se na relação entre o nível de educação e a profissão do pai e a educação, profissão e rendimento do filho ou filha. De facto, não existe, em Portugal, disponibilidade de dados que nos permitam relacionar rendimentos de pais e filhos. Ora, isto já acontece em alguns países, como os Estados Unidos da América ou a Suécia, onde as respectivas autoridades tributárias disponibilizam, de forma completamente anónima, a informação fiscal dos indivíduos permitindo ligá-la à dos respectivos pais.

PUB

Uma outra limitação é que existe informação para o rendimento do filho apenas num determinado ano: 2005 para algumas pessoas, 2011 para outras. Seria interessante observar o rendimento destes indivíduos ao longo de vários anos. Mais uma vez, nos países em que as autoridades permitem a utilização de dados fiscais ou de outras fontes administrativas para estes estudos, este conhecimento é possível.

Por outro lado, da constatação da baixa mobilidade social em Portugal decorre uma necessidade de investir em políticas que promovam o ascensor social das pessoas nascidas em meios desfavorecidos. Há, infelizmente, uma enorme escassez de informação que nos permita estudar as causas da baixa mobilidade social e das políticas públicas que a podem melhorar. Um exemplo do que não podemos (mas devíamos) fazer em Portugal é o Equality of Opportunity (http://www.equality-of-opportunity.org/), que tem sido conduzido pela equipa dos economistas Raj Chetty, John Friedman e Nathaniel Hendren. Este projecto analisa uma variedade de temas em torno da igualdade de oportunidades. Alguns exemplos são o impacto do bairro em que uma criança vive no seu rendimento quando atinge a idade adulta, nos comportamentos de risco (abuso de droga, criminalidade), ou a influência do rendimento individual na esperança de vida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os autores também dispõem, para cada pessoa que termina um curso superior numa universidade americana entre 1999 e 2013, do rendimento desta e dos pais dela. Com esta informação, calculam, para cada universidade nos EUA, a percentagem de alunos que são originários de famílias que fazem parte das 20% mais pobres da população. Calculam, também, que percentagem destes jovens recebe, mais tarde, um rendimento que o coloca nos 20% mais ricos. Com estes dois indicadores, calculam a chamada taxa de mobilidade de uma universidade, que nos diz a percentagem, de entre o total de alunos de uma determinada universidade, que é constituída por jovens que alcançaram o top 20%, sendo oriundos de famílias que estão entre as 20% mais pobres. Todos estes indicadores estão disponíveis online, para cada universidade americana, com a respectiva evolução ao longo do tempo.

Neste âmbito da análise das universidades, os autores chegam a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, existe uma segregação, em termos socioeconómicos, dos alunos por universidades. Observa-se um decréscimo nas admissões de alunos oriundos das famílias que estão entre as 20% mais pobres, nas universidades com maior mobilidade social. Esta tendência é preocupante e aponta para a necessidade de agir ao nível do acesso a estas universidades. Outra conclusão que merece reflexão é a de que os alunos oriundos das 20% de famílias mais pobres e das 20% mais ricas que se formam numa determinada universidade ganham o mesmo.

Para melhor percebermos os bloqueios à mobilidade social, será necessário analisar com cuidado que está a acontecer nos bairros, nas escolas, nas universidades, no sistema judicial. Isto exige informação, em grande quantidade e maior qualidade. Alguma dessa informação existe nas chamadas bases de dados administrativas recolhidas, por exemplo, pelos sistemas de saúde, de educação, de segurança social, fiscal, judicial. A disponibilização das mesmas para efeitos de análise académica tem sido excepcional; teríamos todos bastante a ganhar se assim não fosse.

PUB

PUB