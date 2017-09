MP acusa ex-funcionário da CIP de corrupção e falsificação de documentos

O Ministério Público acusou um ex-funcionário e prestador de serviços da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) dos crimes de corrupção passiva para ato ilícito e falsificação de documentos, indicou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

A PGDL adianta que o Ministério Público (MP) requereu o julgamento, em tribunal colectivo, deste arguido, que primeiro foi funcionário e depois prestador de serviços da CIP.

Segundo a PGDL, o arguido disponibilizou, entre Outubro de 2001 e 16 de Julho de 2007 e no âmbito do exercício daquelas funções, a cidadãos portugueses residentes no Luxemburgo certificados emitidos pela CIP, em nome de pessoas que não dispunham das habilitações neles apostas.

Desta forma, permitia a estes portugueses a obtenção de autorização de estabelecimento no Luxemburgo, mediante, essencialmente, o pagamento de contrapartidas monetárias, que variavam entre os 500 e os mil euros.

A PGDL refere que o arguido actuou juntamente com outras duas pessoas e que entretanto já foram julgadas e condenadas pela prática de crimes de corrupção activa, tráfico de influências, falsificação de documentos e receptação.

O arguido encontra-se sujeito à medida de coacção de Termo Identidade e Residência e o inquérito foi dirigido Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

