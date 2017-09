Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros reúne-se terça-feira com o Governo

À margem da greve de cinco dias que começou às 0h desta segunda-feira, o Ministério da Saúde reúne-se já na próxima terça-feira com a Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros/CNESE, que engloba o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e os Sindicatos dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM), a ala que ficou fora do protesto em curso.

Em comunicado enviado nesta segunda-feira, o CNESE recorda que houve uma primeira reunião no dia 22 de Março da qual resultou uma “Acta de Compromisso”. Depois desse, houve outros encontros negociais e alguns resultados. A última ocorreu a 1 de Agosto. Nessa ocasião, “o Ministério da Saúde assumiu, com a CNESE, o compromisso de retomar as negociações na 1.ª quinzena de Setembro, ficando agendada reunião para dia 12 Setembro, apresentar propostas sobre matérias que continuam em negociação e que integram a ‘Acta de Compromisso’ de 22 de Março”.

Em cima da mesa, deverá estar a reposição do valor integral daquilo a que chamam “horas de qualidade/penosas”, isto é, o trabalho feito à noite, ao sábado à tarde, ao domingo e aos feriados. Também deverá estar a diferenciação salarial reivindicada pelos enfermeiros especialistas e as 35 horas semanais para os enfermeiros contratados (que agora cumprem um horário de 40 horas).

“Até ao momento, o Ministério da Saúde ainda não remeteu qualquer proposta”, refere o comunicado, assinado por Guadalupe Simões, do Sindicado dos Enfermeiros Portugueses. “Na reunião agendada para amanhã [terça-feira], é exigido que se avance com as medidas concretas para a resolução destas matérias. A ausência de propostas ou propostas insuficientes por parte do Ministério da Saúde determinarão formas de luta a decidir na reunião das direcções do SEP e dos SERAM a 13 de Setembro”, refere.

A greve nacional que começou esta segunda-feira foi marcada pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e pelo Sindicato dos Enfermeiros, afectos à UGT-União Geral de Trabalhadores. O CNESE agrega sindicatos afectos à CGTP-Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses.

