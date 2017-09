Comissão da Igualdade e Porto Editora vão produzir conteúdos em conjunto

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), que depende da presidência do Conselho de Ministros, e a Porto Editora concordaram em produzir, em conjunto, ”conteúdos que fomentem uma educação promotora da igualdade de oportunidades e do desenvolvimento das diferentes capacidades e talentos de todas as crianças”, indica-se num comunicado conjunto das duas entidades, divulgado nesta segunda-feira.

Este compromisso foi assumido numa reunião entre a presidente da CIG, Teresa Fragoso, e o administrador da Porto Editora, Vasco Teixeira. A reunião realizou-se na sequência da polémica criada no mês passado pela existência de dois blocos de actividades, publicados pela Porto Editora, destinando-se um a rapazes e outro a meninas, dos quatro aos seis anos de idade. Os conteúdos destes blocos foram considerados pela CIG como sendo promotores do reforço da “segregação” e de “estereótipos de género. A CIG recomendou por isso à Porto Editora que retirasse os livros do mercado, tendo a empresa acatado esta recomendação.

Agora ambas as entidades vão produzir em conjunto “materiais dirigidos a crianças, integrando abordagens promotoras da cidadania e igualdade de género”, com “a garantia das liberdades de expressão e de edição”.

Na nota divulgada nesta segunda-feira é também destacado o “trabalho meritório que a Porto Editora tem desenvolvido, ao longo de décadas, na promoção da cidadania, da igualdade de género e da inclusão social”.

