Corpo Nacional de Escutas lamenta "inesperada partida" do bispo do Porto

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) lamentou esta segunda-feira a morte de D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, referindo que se associa a "todos quantos partilham a dor pela inesperada partida".

PUB

"Escuteiro desde a sua juventude, D. António Francisco dos Santos tantas vezes reconheceu que o escutismo foi para ele uma escola de amizade e discernimento vocacional, a partir da experiência no Agrupamento do Seminário de Lamego", refere o CNE em comunicado.

O bispo do Porto, António Francisco dos Santos, morreu pelas 09h30 desta segunda-feira, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco, disse à Lusa fonte oficial da Diocese. A Diocese informou ainda que corpo do bispo do Porto, António Francisco dos Santos, vai estar em câmara ardente na Sé Catedral, local onde se vai realizar o funeral, na quarta-feira, às 15h00.

PUB

O documento acrescenta que o bispo teve vários gestos de "estima e proximidade" ao CNE, lembrando as "palavras de sabedoria" que dirigiu durante a homilia aos escuteiros que participaram na actividade do Dia de S. Jorge na região do Porto.

"À dor e saudade por este pastor tão dedicado juntamos a imensa gratidão pela sua vida gasta até ao fim no cuidado daqueles que Deus lhe confiou. Muito obrigado, Sr. D. António. Que na luz de Deus continue a ser para nós fonte de inspiração e bênção", frisa.

PUB

PUB