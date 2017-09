Adesão à greve dos enfermeiros na Madeira atingiu os 83,44% nos hospitais

O Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) informou esta segunda-feira que a adesão à greve dos enfermeiros na região atingiu os 83,44% nos cuidados hospitalares e 64,44% nos cuidados primários.

De acordo com a nota divulgada na Madeira, "o maior impacto desta greve verifica-se a nível do bloco operatório, das consultas externas, atendimentos nos centros de saúde e na realização de exames não urgentes, onde foram canceladas cirurgias programadas, consultas e exames".

Ao nível dos cuidados de saúde hospitalares, a greve que teve início às 00h00 horas desta segunda-feira e se prolonga até as 24h00 de sexta-feira, teve uma adesão de 82,88% no turno da noite, de 73,67% no da manhã e de 83,44% durante a tarde. Quanto aos cuidados de saúde primários, durante a manhã aderiram 63,43% dos enfermeiros e 64,44% no turno da tarde.

O SESARAM salienta que "todas as situações urgentes estão a ser atendidas e os serviços mínimos estão a ser salvaguardados".

Entretanto, algumas dezenas de enfermeiros concentraram-se esta tarde na entrada do hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, gritando como palavra de ordem "Enfermagem unida jamais será vencida". Também os enfermeiros da ilha do Porto Santo se reuniram no centro da cidade da ilha neste primeiro dia de luta, embora o ajuntamento não tenha tido carácter de manifestação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, Juan Carvalho, explicou que o sindicato não aderiu a esta greve porque vai na terça-feira, juntamente com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, reunir, em Lisboa, com o Ministério da Saúde.

"Há dois processos negociais em simultâneo com timings diferentes", observou, referindo-se à reunião de terça-feira entre o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses que, por sua vez, constituem a comissão negociadora sindical de enfermeiros. "Era prematuro fazer greve sem sabermos quais as propostas que estarão em cima da mesa".

Os enfermeiros iniciaram esta segunda-feira uma greve que decorrerá até sexta-feira, contra a recusa do Ministério da Saúde em aceitar a proposta de actualização gradual dos salários e de integração da categoria de especialista na carreira. A greve foi marcada pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE) e pelo Sindicato dos Enfermeiros (SE) para o período entre as 00h00 desta segunda-feira e as 24h00 de sexta-feira.

Os enfermeiros reivindicam a introdução da categoria de especialista na carreira de enfermagem, com respectivo aumento salarial, bem como a aplicação do regime das 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros, mas a secretaria de Estado do Emprego considerou irregular a marcação desta greve, alegando que o pré-aviso não cumpriu os dez dias úteis que determina a lei.

