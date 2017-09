Índia protesta contra anúncio "ofensivo" na Austrália

A Índia apresentou um protesto formal junto do Estado australiano após uma associação de promoção da indústria da carne ter divulgado um anúncio em que uma divindade hindu surge a comer borrego, noticia esta segunda-feira a BBC.

O vídeo está a ser considerado ofensivo pela comunidade hindu na Austrália, uma vez que Ganesha, a divindade em causa, nunca foi representada a comer carne, e pelo facto de uma grande parte dos seguidores daquela religião serem vegetarianos.

Intitulado You Never Lamb Alone, o anúncio do organismo australiano retrata várias divindades ou figuras religiosas como Moisés, Jesus, Zeus e Buda a consumir uma refeição de borrego.

De acordo com a BBC, a embaixada indiana em Camberra apresentou protestos formais junto de três entidades estatais australianas e da organização Meat & Livestock Australia, a quem exigiu a retirada do anúncio “ofensivo”.

Para além da Índia, também o Conselho Hindu da Austrália, que representa os seguidores do hinduísmo naquele país, condenou a utilização “rude e deplorável” da imagem de Ganesha para fins comerciais.

No centro da controvérsia, a Meat & Livestock Austrália garante que o objectivo do anúncio era promover a diversidade e união entre os seguidores de várias religiões.

“A campanha apresenta vários deuses, profetas e divindades de várias religiões, tal como o ateísmo [representado pela anfitriã do almoço], é de uma natureza claramente fantasiosa, e tem a intenção de ser o mais inclusivo possível”, declarou o porta-voz da organização, Andrew Howie, em comunicado. “O nosso objectivo nunca foi ofender”, frisou.

Citado pela BBC, Howie explica que o lóbi queria sublinhar “que a carne de borrego é consumida por várias culturas” e que a campara pretendia mostrar como membros de diferentes culturas podem interagir “se deixarem as suas opiniões à porta e se juntarem à mesa de mente e braços abertos”.

Nas redes sociais, no entanto, multiplicam-se as críticas à campanha da Meat & Livestock, com comentários a qualificar o anúncio de “inaceitável” e “ofensivo” para a comunidade hindu.

