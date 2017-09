Palácio de Queluz celebra Jornadas Europeias do Património com visitas nocturnas

A Parques de Sintra celebra as Jornadas Europeias do Património com a abertura nocturna do Palácio Nacional de Queluz e visitas guiadas ao Jardim Pênsil, no próximo dia 23 de Setembro. A visita nocturna conta com animação de época, quer no palácio, quer no jardim.

Das 20h à meia-noite, será possível visitar o Palácio Nacional de Queluz e o Jardim Pênsil. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia obrigatória. O evento, organizado pela empresa Parques de Sintra, terá uma capacidade limitada a 2800 visitantes. A visita nocturna conta com animadores com trajes de época no Palácio e no Jardim e com a presença do pianista Nuno Margarido Lopes, na Sala da Música do palácio. O pianista leva ao palácio músicas do período barroco.

Para além da visita nocturna, o dia 23 fica marcado por visitas guiadas durante o dia ao Jardim Botânico. O Jardim Botânico do Palácio Nacional de Queluz foi inaugurado em Junho deste ano, após a reabilitação do espaço. Foram repostas quatro estufas e restaurados elementos como as balaustradas e painéis azulejares.

As iniciativas inserem-se nas celebrações das Jornadas Europeias do Património, que decorrem nos dias 22, 23 e 24 de Setembro. Este ano, as Jornadas dedicam-se ao “Património e Natureza” e têm como objectivo destacar a relação das pessoas com os lugares e a sua história. A estas comemorações juntam-se todos os museus e monumentos da Direcção Geral do Património Cultural.

O Palácio Nacional de Queluz volta a abrir as portas em horário nocturno no próximo dia 27 de Setembro até 29 de Outubro, para as “Noites de Queluz – Tempestade e Galanterie”, com sete concertos.

Texto editado por Ana Fernandes

