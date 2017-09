Associação Mutualista fica com 98,28% do fundo do Montepio

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) passou a deter 393,1 mil unidades de participação do fundo de participação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) na sequência da OPA lançada em Julho, um montante que representa 98,28% do instrumento representantivo de capital no banco Montepio.

Segundo os resultados divulgados esta segunda-feira, em sessão especial de bolsa, os mutualistas gastaram 44,2 milhões de euros para financiar esta operação, a que se junta um investimento - não revelado - feito na aquisição paralela em bolsa de unidades de participação durante o período em que decorreu a oferta. A OPA foi lançada a um euro por cada unidade de participação, um valor muito superior ao preço a que estes títulos negociavam em bolsa.

Com a conclusão da OPA a Mutualista dá mais um passo decisivo na abertura de capital do banco a outros parceiros do sector social, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia. E antecipa a transformação da CEMG em sociedade anónima, outra das etapas fundamentais para concretizar a estratégia delineada por Tomás Correia e Félix Morgado, líderes da AMMG e CEMG, respectivamente. Operação que irá ser formalizada já na próxima quinta-feira, 14 de Setembro.

