Rui Vitória: "Este plantel está pronto para todas as competições"

A página do Portimonense já está para trás e pertence a outro livro, que não o da Liga dos Campeões. É este o raciocínio de Rui Vitória quando cruza o passado recente do Benfica no campeonato com a estreia nas provas europeias nesta temporada, na terça-feira, diante do CSKA Moscovo. Acima de tudo, o treinador dos "encarnados" tem a convicção de que a equipa está preparada para os desafios que aí vêm.

"Não podemos pôr tudo dentro do mesmo saco. Nesta jornada, nos seus campeonatos, as equipas do nosso grupo todas tiveram dificuldades. Na Liga dos Campeões é diferente, os jogos têm características diferentes. Há uma série de coisas que nada têm a ver com o campeonato", assinalou Rui Vitória, na conferência de imprensa de lançamento da jornada inaugural do Grupo A.

Sobre o CSKA, rival que o campeão português vai receber na Luz, o treinador garante ter noção da dificuldade da tarefa que tem pela frente: "Vamos encontrar um adversário difícil, que tem tido resultados positivos fora de casa. Vai-se apresentar de uma forma bem definida, com um bloco de três defesas que facilmente passa a cinco, com uma dupla de avançados móveis. É um adversário de qualidade, tem coisas que podemos aproveitar e também tem coisas que nos podem condicionar. A este nível, os pormenores podem fazer a diferença".

Sem avançar pistas sobre o "onze" a eleger, e com Jardel e Fejsa ainda condicionados, Rui Vitória garante que quem jogar estará à altura da missão. "Este plantel está pronto para todas as competições. É evidente que gostava de ter todos os jogadores disponíveis para jogos desta exigência, mas a vida das equipas é mesmo assim: às vezes não está um, nasce outro", assinalou, desvalorizando o ciclo de partidas que o Benfica enfrentará este mês.

"Gosto muito de jogar com três dias de intervalo, é um privilégio jogar a este nível e com esta regularidade", vincou, a propósito dos próximos compromissos para o campeonato, Taça da Liga e novamente para a Liga. "Nós queremos treinar menos e jogar mais".

