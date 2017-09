Árbitro inglês Anthony Taylor designado para o FC Porto-Besiktas

O inglês Anthony Taylor foi designado para arbitrar o jogo entre FC Porto e Besiktas, da primeira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, anunciou nesta segunda-feira a UEFA no seu sítio oficial na Internet.

O encontro frente ao campeão turco será o segundo que Anthony Taylor vai arbitrar com a presença de equipas portuguesas, uma vez que já dirigiu a partida entre o Belenenses e os austríacos do Altach (0-0), dos play-offs de acesso à Liga Europa, em 2015, no Estádio do Restelo.

Na Liga Europa, o azeri Aliyar Aghayev foi designado para arbitrar o jogo entre o Vitória de Guimarães e os austríacos do Salzburgo, do Grupo I, enquanto o escocês Bobby Madden vai dirigir o embate entre os alemães do Hoffenheim e o Sporting de Braga, do Grupo C.

