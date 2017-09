Revolução na cozinha

Sempre tive um particular fascínio por livros de culinária. Quando visitava um país novo tentava trazer um livro de receitas para mais tarde tentar recordar o que por lá tinha comido. Um engano, como quem tem a mesma mania saberá. Nos últimos anos, as idas para a cozinha passaram a ser acompanhadas pelo iPad e as compras no supermercado pelo telemóvel. Os livros impressos foram progressivamente desaparecendo. A razão? As aplicações para telemóvel e iPad criadas por chefs.

A primeira compra foi Recipes, as receitas do Jamie Oliver onde uma das colecções é dedicada a refeições que são confeccionadas em 20 minutos. Lembro-me que uma das novidades da aplicação do Jamie era a possibilidade de se verem os seus vídeos enquanto se cozinhava. E estava tudo numa aplicação, dentro do nosso bolso, no nosso telemóvel.

Mas foi durante a leitura do livro As Delícias de Ella, de Ella Woodward, a blogger britânica que também lançou uma aplicação que recomendo, a Deliciously Ella, que nos facilita a vida pelas suas receitas rápidas e sem complicações, que descobri mais recentemente as aplicações Green Kitchen e Desserts, da dupla nórdica David Frenkiel e Luise Vindahl. Eles são os autores de um blogue, o Green Kitchen Stories, e de vários livros de culinária. Um deles, Vegetariano Todos os Dias, está editado em português pela Casa das Letras.

Ele é fotógrafo e ela terapeuta nutricional e as aplicações que criaram são das melhores que me têm passado pelo telemóvel. Além de ser possível enviar a lista de compras com os ingredientes de cada receita por SMS para ninguém se sentir perdido no supermercado, é possível escolher em que língua se quer ver a aplicação: alemão, inglês, espanhol, italiano, francês, japonês (infelizmente ainda não está disponível em português).

As receitas estão divididas por temas: Pequeno-Almoço, Bebidas, Pratos principais, Sopas, Saladas, Sobremesas. Podemos agrupar receitas favoritas, filtrar as sem glúten e as que não são vegetarianas. A aplicação tem uma extensão para o relógio Apple Watch que permite ir controlando os tempos da execução da receita e nos envia notificações.

