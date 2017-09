Mais de 700 bombeiros mantêm-se no combate a incêndio na Sertã

O incêndio que deflagrou sexta-feira no concelho da Sertã continua a não dar tréguas aos bombeiros. Mais de 700 operacionais, apoiados por 267 veículos e quatro aeronaves, estão a combater o fogo que na tarde de sábado chegou a ameaçar algumas aldeias.

As chamas, que lavram em zona de floresta, obrigaram na tarde de sábado a um novo corte do IC8, entre os nós de Várzea de Cavaleiros e Maljoga, mas a circulação foi reaberta durante a madrugada. Segundo o site da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), na manhã deste domingo, o incêndio tinha apenas uma frente activa.

No sábado, com o vento a soprar forte, as chamas aproximaram-se das aldeias de Ribeira da Várzea, Póvoa da Várzea, Hortas e Vale do Pereiro, tendo consumido alguns anexos e um armazém de uma empresa, e obrigaram à dispersão de meios. “Não há limpeza à volta das casas e das instalações, a mata entra pelas aldeias”, lamentou o comandante da ANPC, Paulo Santos, em declarações à Lusa, afirmando que o combate ao fogo estava a ser “bastante complexo”.

No distrito de Castelo Branco lavra outro incêndio que deflagrou ao início da noite de sábado em Proença-a-Nova, estando a ser combatido por 182 operacionais, apoiados por 44 veículos e dez aeronaves. No mapa há ainda um terceiro incêndio que lavra numa zona de mato em Macieira, no concelho de Sernancelhe (Viseu), que envolve 46 bombeiros, apoiados por uma aeronave e 12 veículos.

