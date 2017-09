Sudoeste da Florida enfrenta vaga oceânica do Irma

A cidade costeira de Naples e a ilha de Marco, no sudeste da Florida, estão prestes a sofrer o embate da vaga oceânica gerada pelo Irma, que às 19h45 de Lisboa era um furacão de categoria 3 mas mantinha ventos de elevada intensidade. A subida das águas na costa ocidental daquele estado norte-americano, que poderá superar os quatro metros, era nesta tarde de domingo a maior preocupação para as autoridades, que reforçaram apelos para que a população abandone as margens do Golfo do México. No entanto, e nas horas à chegada da vaga, multiplicavam-se nas redes sociais as partilhas de fotografias e vídeos registados na zona de Naples que mostravam um considerável recuo das águas - um fenómeno que costuma anteceder uma subida rápida do mar.

Sent to @NBC2 from Naples. Canal is dry ahead of the eyewall, followed by the surge that will drown this area #Irma pic.twitter.com/OzmahQb9E5 — Matt Gray (@mattgraysky) 10 de setembro de 2017

#Bayshore Blvd in #Tampa -- water typically lapping up near the road. People should not be out there, water + additional surge will return. pic.twitter.com/Gp5pcQp5VO — Kait Parker (@WeatherKait) 10 de setembro de 2017

Depois de ter atingido na manhã de domingo as Keys, uma cadeia de ilhas ao largo do extremo meridional da Florida, com ventos na ordem dos 210 quilómetros por hora, o Irma está a começar a percorrer a costa ocidental da península. A leste, no entanto, os efeitos também são sentidos com intensidade. Em Miami, cidade paralisada e de ruas desertas, a zona marginal encontrava-se inundada desde as primeiras horas do dia, com as avenidas entre os hotéis e os prédios altos de habitação de luxo transformadas em rios.

Water still rising in downtown Miami along Brickell Avenue. Storm surge is intense. Neck deep in areas. @wsvn #HurrcaneIrma pic.twitter.com/RLhVWIkTzQ — Brian Entin (@BrianEntin) 10 de setembro de 2017

Há até ao momento relato de três mortes, sendo que apenas uma está oficialmente confirmada. A primeira vítima identificada do Irma no território continental dos EUA é um homem que sofreu um acidente de viação. As duas outras mortes noticiadas este domingo pela imprensa norte-americana também ocorreram na estrada, mas as autoridades ainda estão a investigar se estarão directamente relacionadas com as condições meteorológicas.

Segundo o Centro Nacional de Furacões do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla inglesa) dos Estados Unidos, o pior está para vir nas próximas horas e dias. “Espera-se que o Irma produza chuvas muito fortes e cheias na zona terrestre” em muitas partes da Florida, alerta o serviço, que prevê inundações também na região sudeste da vizinha Georgia.

Ainda na Florida, e depois de Naples, na mira do furacão está a cidade de Tampa, onde moram quase 400 mil pessoas. “Escapámos durante 90 anos, mas agora é a nossa vez e temos de estar preparados”, afirmou este domingo o presidente da câmara Bob Buckhorn. O autarca apelou a que ninguém circule nas ruas a partir das 18h locais e avisou que as equipas de emergência não vão poder ajudar os habitantes a partir de determinado ponto de degradação das condições meteorológicas.

Mais de cinco milhões de residentes do estado da Florida receberam ordem de evacuação nos últimos dias. A retirada da população idosa tem sido um dos maiores desafios, sendo apontada a escassez de abrigos de emergência preparados para receber pessoas que requerem cuidados médicos.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem estado em contacto com o governador da Florida, Rick Scott, e foi informado neste domingo sobre o percurso estimado do furacão e sobre a resposta que a FEMA, a entidade equivalente à Protecção Civil portuguesa, está a preparar para esta emergência.

Antevendo os efeitos devastadores do Irma, Scott pediu a Trump que declarasse estado de calamidade, solicitando ainda mais meios humanos, materiais e financeiros para fazer face à ameaça.

Segundo a maior empresa de energia na Florida, a FPL, mais de um milhão e 400 mil casas e comércios ficaram sem electricidade na região meridional do estado. O restabelecimento da energia eléctrica poderá demorar várias semanas.

O Irma atinge o território continental dos EUA depois de ter causado mais de duas dezenas de mortes e um elevado grau de destruição em vários pontos das Caraíbas e em Cuba. Este domingo, o Presidente francês Emmanuel Macron anunciou que vai visitar na terça-feira a metade gaulesa da ilha de São Martinho, uma das mais afectadas.

