Passos "não aproveitou" Marcelo e Marcelo aproveitou-o para atacar Passos

O copo da paciência do Presidente da República transbordou com as críticas de Passos Coelho a quem tinha criticado Cavaco Silva - Marcelo incluído - e uma relação que já não andava boa, ficou ainda pior. O chefe de Estado ainda não decidiu qual o caminho a tomar nesta relação conturbada com a direcção do partido que é o seu, mas já não volta atrás no tiro que lhe deu esta sexta-feira, quando referiu que a direita anda "distraída" e não aproveita as oportunidades abertas por Belém. As próximas jogadas estão em stand by à espera da reacção de Passos.

Depois de uma guerra fria, os recados entre Belém e a São Caetano à Lapa são evidentes e públicos, com Marcelo a não se coibir de mostrar o seu desagrado e até decepção com a oposição. Em Belém caiu mal foi a reacção de Passos, no encerramento da Universidade de Verão do PSD, no domingo passado quando criticou os críticos das palavras do ex-Presidente da República. Foi também o tom do líder do PSD que caíram mal e Marcelo, mesmo estando no estrangeiro, abriu duas excepções à regra de não falar de Portugal quando está fora, e referiu-se directamente a quem o criticou.

O tom foi de sarcasmo.A descer um trilho, em visita a Andorra, soltou: "Agora viramos à direita, coisa que eu em Portugal já não faço há algum tempo. De vez em quando faço, mas a direita não nota. Eu quando viro à direita em Portugal, a direita está distraída a bater na esquerda, não nota. Em vez de aproveitar, não nota", disse em Andora, citado pela Lusa. Marcelo não disse, mas em Belém os casos não "aproveitados" por Passos são tidos como evidentes.

Apesar de Marcelo insistir numa trégua política por causa dos incêndios durante as autárquicas, acredita que o PSD - ou "a direita" - poderia ter feito melhor oposição aproveitando as suas próprias iniciativas, como por exemplo, o facto de ter insisitido que iria estar atento às acções de reconstrução nos concelhos afectados. Também há incredulidade pela oposição feita ao caso do roubo de Tancos, sobretudo quando o Presidente se deslocou ao local do crime, arrastando consigo o ministro da Defesa, apurou o PÚBLICO.

Dois episódios desaproveitados na óptica do Presidente, que esta sexta-feira decidiu colocar mais uma casca de banana no caminho de Passos à espera de reacção. Mas o líder do PSD optou pelo silêncio, pelo menos ontem. Passos andou em campanha pelo Alentejo, de tarde não falou com os jornalistas e à noite, num jantar em Évora, não estava previsto referir-se ao caso.

Da reacção do PSD vão depender as próximas jogadas políticas de ambos os lados. Certo é que o ambiente entre os dois não é do melhor e têm-se sucedido os episódios, em poucas semanas, como o pedido que Passos fez ao Presidente para que se pronuncie sobre aquilo que para o PSD são violações à imparcialidade e neutralidade do Governo em período eleitoral.

Não bastando as acusações directas à distracção da direita, o chefe de Estado ainda deixou conselhos implícitos a que a oposição não seja também oposição ao chefe de Estado. "Quem será a oposição ao Presidente que ama todos os portugueses?", questionou para logo de seguida dar a resposta: "Não há oposição. Tem de ser alguém muito distraído. Com quotas de popularidade de 80 e tal por cento, tem de ser alguém muito distraído" disse.

