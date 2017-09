Passos Coelho apela à esquerda para "equilíbrio" no "leilão orçamental"

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, apelou esta sexta-feira aos partidos que apoiam o Governo para "um certo equilíbrio" no "leilão orçamental", numa altura em que "começam a pedir muitas coisas" por pensarem que existem "muitas folgas".

"Os partidos que estão a apoiar o Governo", como "estão sempre na ideia de que isto está excepcionalmente bom" e "temos já muitas folgas, começam a pedir muitas coisas, cada vez estão a elevar mais as expectativas, cada vez o leilão orçamental se intensifica", afirmou, durante um jantar autárquico do PSD em Évora.

Mas, questionou o líder do PSD, será "ele sustentado pelo andamento da economia" ou o país vai "continuar a ter cada vez mais trabalhadores a receberem o salário mínimo e, portanto, uma economia que tem mais gente empregada, mas a ganhar cada vez mais pela bitola baixa?".

"É muito importante fazer um apelo de um certo equilíbrio a este leilão orçamental que tem vindo a ser apresentado aos portugueses", argumentou.

Na sua intervenção no jantar autárquico em Évora, com a presença de militantes e do cabeça de lista do partido à câmara deste concelho alentejano, António Costa da Silva, nas eleições autárquicas de 1 de Outubro, Passos Coelho apontou o tema das cativações feitas pelo Governo como exemplo dos alertas feitos pelo PSD, mas que "a geringonça escorraçou".

"E hoje o que é que vemos o Bloco de Esquerda (BE) dizer? Que é preciso muita transparências nas cativações", ou seja, "a denúncia" feita pelo PSD "durante mais de um ano e que eles escorraçavam todos os dias no parlamento, afinal, tinha fundamento", ironizou o líder social-democrata.

Segundo Passos Coelho, "talvez não fosse mau o BE e o PCP prestarem um bocadinho mais de atenção às denúncias" que o PSD, porque o objectivo destas não é "aborrecer ninguém".

"Quando fazemos estas denúncias, estas chamadas de atenção, é mesmo porque queremos que as coisas possam correr bem, sem solavancos. E que possamos olhar para os próximos anos com muito mais confiança", avisou.

No discurso, o presidente social-democrata argumentou ainda que o PSD tem confiança em si próprio e, como tal, "não nenhuma razão" para ter "perdido de vista a expectativa legítima" de poder "voltar a governar em melhores condições" do que o fez "no passado".

"Ora, só é possível voltar a governar em melhores condições se as coisas não se estragarem. Portanto, eu espero que não se estraguem muito para nós também podermos fazer uns bonitos quando chegarmos ao Governo, já que trabalhámos tanto para que as coisas se recuperassem e pudessem ficar melhores", referiu.

Neste jantar, o líder do PSD elogiou os conhecimentos e a experiência do candidato do partido a Évora e lançou o desafio aos eleitores do concelho para "experimentarem uma solução social-democrata" no município, visto que já conhecem a governação da CDU, que é a actual maioria, e do PS, que foi "destronado" da liderança da autarquia em 2013.

É preciso "intensificar" crescimento

Ainda nesta sexta-feira, Pedro Passos Coelho, disse concordar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a necessidade de Portugal "intensificar o ritmo de crescimento" da economia, o qual "não é suficiente".

"Hoje é tempo de dizer que o nível de crescimento que temos não é suficiente para vencer as responsabilidades que se foram acumulando ao longo dos anos e o investimento que é preciso fazer para futuro", afirmou o líder do PSD.

Passos Coelho admitiu que, "inegavelmente, o crescimento da economia tem sido positivo", mas, alertou, que "quem ouça os responsáveis do Governo e dos partidos que o apoiam fica com a ideia de que tudo está a correr da melhor maneira".

É "muito discutível" que o crescimento económico do país "tenha atingido o patamar" que é preciso que "venha a atingir durante uns bons pares de anos", disse o presidente do PSD, lembrando que o Presidente da República (PR) "tem falado em crescimentos acima de 3%".

"Não encontramos, entre os economistas, um valor que seja absolutamente consensual, mas tendo a concordar com esta observação que o PR fez de que nós precisamos de intensificar o ritmo do crescimento", defendeu.

No jantar autárquico do PSD em Évora, com a presença de militantes e de António Costa da Silva, cabeça de lista social-democrata à câmara da capital de distrito, nas autárquicas de 01 de Outubro, o líder nacional do partido sublinhou que, para aumentar o ritmo do crescimento económico, o país não pode "viver apenas da conjuntura" favorável.

"É muito importante, em vésperas de apresentação de um futuro Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que o Governo se vá compenetrando, e os partidos que o apoiam", de que "é crítica" a necessidade de o país se focar em "gerar rendimento e emprego que possa trazer salários mais elevados e não salários mais baixos".

Na sua intervenção, Passos Coelho aludiu também aos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta sexta-feira relativamente à balança comercial de Portugal.

"Não direi que são negativos. Não são negativos, no sentido em que o que têm de negativo pode não ser uma coisa que venha para ficar, pode ser invertida, mas [a balança comercial] vem já revelando alguns sinais que é preciso olhar com atenção", alertou.

O défice comercial está a agravar-se e, apesar de "ainda" não ser "uma coisa preocupante", esse agravamento "tem-se vindo a consolidar ao longo dos meses", salientou.

"Como vamos iniciar agora este último semestre, comparando com o do ano passado, que foi realmente excepcional, os resultados, quando começarmos a comparar as coisas, podem parecer muito menos positivos do que" o que "foi insuflado", avisou Passos Coelho.

Antes do jantar na capital de distrito, o presidente do PSD passou também por Reguengos de Monsaraz, onde, acompanhado pela cabeça de lista do partido àquela câmara, Elsa Bento Góis, visitou a Fábrica Alentejana de Lanifícios.

Os dados divulgados nesta sexta pelo INE indicam que as importações aumentaram em Julho 12,8% e as exportações 4,6%, em termos homólogos, agravando-se o défice da balança comercial para 1057 milhões de euros.

