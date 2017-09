Cristas defende alívio em todos os escalões de IRS

A líder do CDS-PP e candidata do partido a Lisboa, Assunção Cristas, acusou o Governo de continuar a “vender uma realidade cor-de-rosa” que contrasta com o dia-a-dia no terreno com a degradação de serviços públicos” e defendeu que o alívio fiscal deve ser para todos os escalões de IRS.

“Este Governo continua a vender uma realidade cor-de-rosa, mas não é isso que vemos no dia a dia no terreno: degradação de serviços públicos, da saúde à educação, dos transportes à segurança; importações a crescerem mais do que as exportações; necessidade de ter ganhos de produtividade para termos crescimento sustentável; dívida pública a bater recordes, quer em valores absolutos quer em percentagem do PIB”, afirmou a líder centrista no encerramento da convenção autárquica nacional do CDS, que decorreu este sábado em Lisboa.

Com as negociações à esquerda em torno do Orçamento do Estado (OE) para 2018, Assunção Cristas defendeu que “se há margem para mexer nos impostos então olhe-se para toda a carga fiscal”. O Governo e o PCP e BE ponderam um desagravamento fiscal nos dois primeiros escalões do IRS, mas a líder do CDS discorda. “Se há margem para baixar o IRS – e há? pergunto quando vejo uma tão grande degradação dos serviços públicos – então que se baixe em todos os escalões. Num país onde 52% das pessoas não pagam IRS, num país onde 11% dos contribuintes pagam 70% do IRS arrecadado, é injusto defender baixas apenas para alguns, continuando a carregar nos outros. Não há portugueses de primeira e de segunda. Se há margem então que se aplique para todos”, defendeu, perante uma plateia de cerca de mil centristas.

A líder do CDS criticou o que considerou serem as “falhas” do Governo nos últimos meses como a “descoordenação” na Protecção Civil e o roubo do material de defesa em Tancos.

Sem referir o descongelamento de carreiras na função pública, a líder do CDS contrapõe com a necessidade de melhores serviços às populações. Dirigindo-se às “esquerdas unidas”, Assunção Cristas também trouxe a lume – tal como já o tinham feito esta tarde outros dirigentes do partido - a greve na Auto-Europa, considerando que a luta entre PCP e BE pelo poder dentro da empresa é um “espectáculo deplorável”. “Este é o Governo apoiado por quem, à vez, defende Caracas ou Pyongyang”, afirmou.

