Antigo Presidente Jorge Sampaio foi operado de urgência e “correu bastante bem”

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio foi operado de urgência “há dias” devido a “problemas acrescidos de mobilidade”, e “correu bastante bem”, estando a recuperar, informou hoje fonte próxima do socialista.

Em declarações à agência Lusa, a mesma fonte indicou que “houve necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica de urgência” porque o antigo Presidente da República Jorge Sampaio “estava com problemas acrescidos de mobilidade”.

“É um problema que tem estado a ter há já alguns meses, se não há quase um ano”, precisou.

De acordo com a fonte, “a intervenção correu bastante bem e, neste momento, está a convalescer dentro do que estava previsto e as coisas estão a correr bem”.

A fonte não especificou, contudo, o local da operação, referindo apenas que foi em Lisboa. O semanário Expresso, que hoje avançou a notícia, informa que a intervenção cirúrgica ocorreu no Hospital Egas Moniz, depois de ter sido admitido na urgência do Hospital de São Francisco Xavier.

Este ano, o antigo chefe de Estado já foi operado duas vezes.

