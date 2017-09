As alterações climáticas estão aí

As alterações climáticas não são invenção. Donald Trump, Presidente da nação mais poderosa e a segunda mais poluidora, nega-as, argumentando que são “para prejudicar a economia norte-americana”. Tem havido um aumento quantitativo de fenómenos estranhos e violentos. Tempo seco e pouca humidade com altas temperaturas criam condições para incêndios jamais sentidos, com catastrofismo incomum. A chuva é reduzida mas, quando cai, é mais volumosa por metro quadrado, originando cheias arrasadoras. A instabilidade tem conduzido a vários desequilíbrios — inundações, tornados, furacões, com efeitos devastadores. [...] A lei da mãe natureza tem, infelizmente — de forma contundente e trágica —, reiterado as alterações climáticas também nos EUA, vítimas destas, desmentindo o errático e negativista Donald Trump.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Onde estão os donativos?

Começou a desconfiança, quase generalizada, sobre os donativos recebidos para fazer face ao que os incêndios de Pedrógão Grande e outros devastaram em pessoas e bens. De facto, houve donativos que ficaram na posse de entidades públicas e outros caíram na esfera do privado. Por isso, não é nada operacional serem várias fontes a indemnizar tais prejuízos, pelo que, a fim de se esbater totalmente tais desconfianças e até algum criminoso aproveitamento, tanto monetário como político, nada melhor de que uma só entidade congregar todos esses auxílios, para assim se fazer uma distribuição irmãmente e para haver também um adequado controlo.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

As 10.000 edições do PÚBLICO

No dia 5 de Março de 1990, comprava pela 1.ª vez o PÚBLICO, motivado pela curiosidade e, principalmente, pelo interesse na leitura de jornais. Não só pelas notícias, mas sobretudo pelos artigos de opinião que me ajudavam a inserir-me na actualidade e adquirir elementos para as minhas discussões diárias que mantinha com muita assiduidade, com amigos e outras pessoas de interesse com quem, então, tinha uma relação especial. Outra razão importante para aderir a este jornal foi o facto de fazer parte, na altura, dos colaboradores do grupo Sonae, a quem pertence este diário de informação. Por isso, congratulo-me de não me lembrar de perder nenhuma edição das 10.000 já editadas. Também me orgulho de ter visto e lido muitas dezenas de cartas ao director com o meu nome, pretendendo desse modo encurtar a distância entre mim, como leitor, e o jornal. É com muito apreço que cumprimento todos aqueles que neste momento fazem parte do PÚBLICO: Sonae, director, jornalistas e, principalmente, os meus colegas leitores. Não esqueço todos os que conheci mais próximos do jornal e que agora estão noutros sítios, sempre com interesse em fazer o melhor. Um abraço para todos.

Gens Ramos, Porto

