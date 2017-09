Sete milhões de pessoas recebem ordem de evacuação por causa do Irma

Na véspera da chegada do furacão Irma ao território norte-americano, as autoridades multiplicam os apelos para a população nas zonas onde se esperava maior impacto não hesitar e abandonar as suas casas. O governador da Florida, Rick Scott, não poupou nas palavras: “Esta é a tempestade mais catastrófica que este estado alguma vez viu”.

“Não ponham a vossa vida em risco ou a da vossa família. Esta é a altura certa para fazer a coisa certa pela vossa família”, dizia a meio da manhã o governador, durante uma das muitas aparições que foi fazendo na televisão. As autoridades tentam organizar a maior evacuação de pessoas na história dos EUA – mais de sete milhões receberam ordem para abandonar as suas casas, o equivalente a mais de um terço da população da Florida.

Esperava-se que o Irma chegasse à costa da Florida durante a madrugada de domingo (por volta da hora do almoço em Portugal), mas na manhã de sábado já se faziam sentir os primeiros efeitos da tempestade. Ventos com velocidade superior a 200 km/h e chuvas muito fortes compunham o cenário na zona sul do estado e também no centro de Miami. Nas zonas costeiras, a água do mar pode elevar-se mais de quatro metros, avisou Scott. “Esta é uma situação de risco de vida”, afirmou o governador.

"This is the most catastrophic storm the state has ever seen." @FLGovScott is issuing urgent warnings to residents: https://t.co/AF15mgMMox pic.twitter.com/IfAbbz6XDB — CBS News (@CBSNews) September 9, 2017

Foram declarados regimes de recolher obrigatório um pouco por todo o estado. Os 300 abrigos espalhados pela Florida receberam mais de 50 mil pessoas, de acordo com a imprensa norte-americana. Em poucas horas, mais de 25 mil casas tinham ficado sem electricidade, ainda antes da passagem do furacão. As cidades de Tampa e St. Petersburgo são os pontos urbanos que geram mais preocupações, por se encontrarem precisamente no caminho previsto pelo Irma.

Destruição nas Caraíbas

A passagem do Irma pelas Caraíbas deixou um rasto de destruição que pode servir de aviso para o que irá acontecer na Florida. Em Cuba, há relatos de mais de vinte mortos. Os meteorologistas previam uma subida do nível da água de mar superior a três metros chuva e ventos muito fortes ao longo das províncias de Sancti Spiritus e Villa Clara, zonas muito importantes para o sector turístico do país. As autoridades cubanas não deram muitos pormenores, referindo apenas “danos significativos”, embora não tenham fornecido a localização dos sítios mais afectados, nem qualquer balanço do número de vítimas, diz a AFP. A electricidade foi cortada em várias partes da região de Camaguey e o transporte que liga uma das ilhas mais pequenas à ilha principal foi suspenso, segundo a BBC. Noutros arquipélagos das Caraíbas, a destruição é a nota comum. Em São Martinho, seis em cada dez casas estão inabitáveis, segundo as autoridades francesas que administram a metade setentrional da ilha, e pelo menos nove pessoas morreram. Na pequena ilha de Barbuda, cerca de 95% dos edifícios apresentam danos e o Governo diz que são necessários cem milhões de dólares (83 milhões de euros) para a reconstrução.

