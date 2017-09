Mourinho deixa-se apanhar por Guardiola

O Manchester United não conseguiu vencer em Stoke City, acabando empatado a duas bolas, e deixou-se apanhar pelo Manchester City no topo da classificação da Premier League.

Numa partida emocionante, o conjunto de José Mourinho ficou em devantagem aos 43', com um golo de Eric Maxim Choupo-Moting, mas Marcus Rashford conseguiu empatar a partida em cima do intervalo.

Na segunda metade, o United deu a volta ao marcador, com belga Romelu Lukaku a apontar o segundo, aos 58'. Mas, na sequência de um canto, aos 63', o Stoke confirmou a divisão de pontos, com Choupo-Moting a bisar de cabeça.

Com este resultado, as duas equipas de Manchester estão empatadas com dez pontos, após a goleada do City na recepção ao Liverpool, por 5-0.

