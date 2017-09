Morreu Mário Quina, um dos medalhados olímpicos de Portugal

Médico, professor catedrático e velejador. Mário Quina, que ficou na história do desporto português como um dos atletas a chegar ao pódio olímpico, morreu nesta sexta-feira aos 87 anos, anunciou o Comité Olímpico de Portugal.

Mário Quina conquistou a medalha de prata na classe Star nos Jogos de Roma, onde participou ao lado do irmão, José Manuel Quina.

Segundo o resumo feito pelo COP, o velejador participou em quatro edições dos Jogos Olímpicos. Antes da prata em Roma foi 17.º na classe Finn em Helsínquia’1952 e depois do pódio na capital italiana foi 17.º (em Star, com José Quina) nos Jogos do México 68 e 21.º (em Dragão, com Francisco Quina e Fernando Bello) nos Jogos de Munique 1972.

Natural do Estoril, onde nasceu a 1 de Janeiro de 1930, Mário Quina foi presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, entre 2012 e 2016. “Em 2015, Cavaco Silva, o então Presidente da República, condecorou Mário e José Quina com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique”, lembra o COP.

O funeral de Mário Quina realiza-se no domingo em hora a definir e neste sábado às 17 horas é celebrada uma missa na Igreja da Boa Nova, no Estoril.

Foto A comitiva portuguesa que foi aos Jogos Olímpicos de 1960

