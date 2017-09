Manchester City "esmaga" Liverpool em jogo marcado pela lesão de Ederson

O Manchester City assumiu este sábado, provisoriamente, a liderança do campeonato inglês de futebol após "esmagar" o Liverpool, por 5-0, num encontro da quarta jornada, que ficou também marcado pela lesão de Ederson, ex-guarda-redes do Benfica.

Em Manchester, com a formação em casa já em vantagem, graças ao argentino Sergio Agüero, que marcou aos 24 minutos, o guardião brasileiro teve que sair do relvado de maca depois de ter sofrido uma entrada muito violenta de Sadio Mané, aos 37'. O jogador do Liverpool viu o cartão vermelho directo.

Antes de sair, Ederson, que levou com um pontapé na cabeça, esteve vários minutos a ser assistido no relvado, mas no final do jogo, através das redes sociais, revelou que tudo não passou de um susto.

Ainda antes do intervalo, o Manchester City aumentou a diferença, por Gabriel Jesus, aos 45'+6'.

Na segunda parte, o avançado brasileiro voltou a marcar, aos 53 minutos, tendo depois entrado em acção o alemão Leroy Sané, que confirmou a goleada com um ‘bis’ aos 77' e 90'+1'.

O português Bernardo Silva foi suplente não utilizado no City.

Com este resultado, a equipa de Pep Guardiola passou a somar 10 pontos e ascendeu à condição ao primeiro lugar da Premier League, com um de vantagem sobre o Manchester United, que visita ainda este sábado o Stoke City.

Por seu lado, o Liverpool sofreu o primeiro desaire da temporada e desceu, para já, para o quinto posto, com sete pontos.

