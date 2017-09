Leonardo Jardim é goleado e deixa fugir o PSG

Após 24 jornadas e 225 dias de imbatibilidade, eis que Leonardo Jardim viu o "seu" Mónaco cair e com estrondo no campeonato francês. Goleado em casa do Nice, por 4-0, o treinador português viu o PSG fugir-lhe no topo da Liga. Um dos seus carrascos foi o renascido Mario Balotelli, que apontou dois dos golos. “Há dias em que o melhor era ficar em casa”, admitiu o madeirense no final.

A carreira de Jardim no Mónaco, iniciada na temporada de 2014-15, não conheceu muitas humilhações como a deste sábado na principal competição gaulesa. Na realidade, apenas duas são comparáveis. Um 6-1 no campo do Lyon, na 37.ª jornada da temporada 2015-16 e os 4-0 sofridos precisamente em Nice, há um ano, na sexta ronda da época passada, em que acabou por se sagrar campeão nacional.

Depois de quatro triunfos consecutivos nas primeiras partidas da Liga, que culminaram com um 6-1 caseiro imposto ao Marselha, este desaire trouxe os monegascos à terra. A sangria de grande parte das suas estrelas durante este mercado de transferências fragilizou o conjunto, que, mesmo assim, tem conseguido disfarçar algumas das lacunas da equipa.

Não foi assim em Nice. Um penálti logo aos 6’, que o italiano Balotelli se encarregou de transformar em golo, deu o mote para o encontro. Com os portugueses João Moutinho e Rony Lopes a titulares, o Mónaco não conseguiu evitar o descalabro, que se agudizou com o segundo golo do encontro, aos 18’ (Alassane Pléa). No segundo tempo, aos 60’, Balotelli destruiu as esperanças dos visitantes numa recuperação, com Ignatius Ganago (que rendeu Balotelli) a estabelecer o resultado final, aos 85’.

“Fizemos um jogo muito mau, as coisas não correram bem. O futebol é isto, há dias em que o melhor era ficar em casa. Vamos tentar esquecer rápido”, sentenciou um desalentado Leonardo Jardim no final da partida, antes de descortinar uma luz ao fundo do escuro túnel de Nice: “No ano passado também perdemos aqui 4-0 e acabámos campeões, talvez seja um sinal.”

Para já, a principal preocupação do treinador monegasco passa por recuperar animicamente os seus jogadores para a estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões – onde tem o FC Porto como um dos adversários -, na próxima quarta-feira no terreno dos alemães do Leipzig.

Guardiola apanha Mourinho

Em Inglaterra, também o português José Mourinho não foi feliz. Numa emocionante partida no terreno do Stoke City, o Manchester United acabou travado com um empate a duas bolas, permitindo ao Manchester City colar-se ao seu rival no topo da classificação. Antes do encontro do United, o conjunto de Pep Guardiola dera um autêntico "banho de bola" na recepção ao Liverpool, que acabou goleado por 5-0.

Bem mais feliz do que Jardim e Mourinho, foi Marco Silva, que viu o seu Watford vencer por 2-0 no terreno do Southampton. Um resultado que permitiu ao jovem técnico português subir, provisoriamente, ao quarto lugar, entrando nos lugares da Champions, a dois pontos dos comandantes da Premier League.

Jornada positiva também para Nuno Espírito Santo e Carlos Carvalhal na Premiership (II Liga inglesa). O ex-treinador do FC Porto viu o seu Wolverhampton bater em casa o Millwall, por 1-0, com golo de Diogo Jota, ocupando o terceiro lugar da competição, a três pontos do líder Cardiff City. Já o Sheffield Wednesday de Carvalhal impôs um 3-1 na recepção ao Nottingham Forest, subindo ao 10.º posto da classificação, a sete pontos do topo.

Real volta a marcar passo

Ainda sem Cristiano Ronaldo, que cumpriu o quarto de cinco jogos de castigo (na sequência da expulsão na Supertaça espanhola conquistada ao Barcelona, por ter empurrado o árbitro), o Real Madrid empatou pela segunda vez consecutiva na Liga espanhola e novamente em casa.

Depois do 2-2 frente ao Valência, na ronda anterior, agora foi o Levante a travar os “merengues” (1-1). Os campeões espanhóis perderam quatro pontos em apenas três jornadas, os mesmos que os distanciam agora do Barcelona, líder isolado do campeonato, após bater este sábado o Espanyol, no derby da cidade, por 5-0.

Surpresa também no campeonato alemão, que viu o pentacampeão Bayer Munique perder no terreno do Hoffenheim, por 2-0.

