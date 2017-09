Contador despede-se com triunfo no Angliru e Froome tem a vitória na mão

O ciclista espanhol Alberto Contador (Trek-Segafredo) venceu neste sábado, isolado, a 20.ª e penúltima etapa da Volta a Espanha, no alto do Angliru, com o britânico Chris Froome (Sky), terceiro, a garantir, praticamente, a vitória final.

O espanhol, que aos 37 anos se retira depois da etapa de domingo, cumpriu os 117,5 quilómetros entre Corvera de Asturias e o topo do Angliru em 3h31m33s, 17 segundos a menos do que o holandês Wout Poels (Sky), segundo, e Froome, com o "Pistoleiro" a subir ao quarto lugar da geral.

No domingo, a última etapa da liga Arroyomolinos e Madrid (117,6 km), com Froome, vencedor da Volta a França, à beira de se tornar o terceiro corredor a fazer a "dobradinha" Tour-Vuelta, depois de Jacques Anquetil (1963) e Bernard Hinault (1978). O britânico parte com 2m15s de vantagem sobre o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida) e 2m51s sobre o russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), que neste sábado foi quarto e subiu ao pódio.

