Leão de Ouro para Guillermo del Toro no Festival de Veneza

O Leão de Ouro de Veneza para os monstros de Guillermo del Toro, para um “filme de género” — são vários, aliás, fantástico-ficção científica, ainda toque de thriller e maionese poética a cobrir. Isto significa que “é possível”, disse Guillermo del Toro, o realizador de The Shape of Water, no início da noite deste sábado, no Lido. Foi o final da 74.ª edição do Festival de Veneza. Disse que espera que o seu prémio incentive jovens cineastas a terem fé naquilo em que acreditam, no caso dele a fé são mesmo “os monstros”.

Não era preciso ver para crer. The Shape of Water estava na lista dos favoritos, ou pelo menos era um dos que, do contingente americano, oscarizável e etc., que Veneza programou para esta edição, tinha conseguido a simpatia, senão mesmo o entusiasmo, de alguma imprensa — o outro era Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin McDonagh, que se ficou por um prémio de argumento, mas que, afinal, é mais adequado ao virtuosismo do filme, assente na escrita do realizador e dramaturgo britânico, que começou o texto a pensar nos actores, Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell.

A vitoria de The Shape of Water é também uma vitória de Alberto Barbera, o homem que manda no festival e que vem apostando na produção americana como estratégia para se impor aos outros festivais grandes (Cannes e Berlim), e esta edição ainda com a característica suplementar de ser cinema de género (ficção científica, thriller, fantástico, horror...), que se diz ser menosprezado pelos festivais (e pelos Óscares). Mas os filmes de Alexander Payne (Downsizing), George Clooney (Suburbicon) ou Darren Aronofsky (Mother!), para além do de Del Toro, traziam programa actual, falaram da América e fizeram a sua militância contra Donald Trump, palavras recorrentes nas conferências de imprensa.

Uns de forma “clever”, outros ansiosos por agradar e alguns até a fazer a papinha ao espectador, a quem tratam de forma infantil. É o caso de The Shape of Water, uma espécie de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain do fantástico-poético: história de amor entre uma empregada de limpeza num laboratório de segurança máxima (anos 60, Guerra Fria) e a criatura anfíbia que os americanos ali escondem dos rivais russos e que representa os clandestinos do nosso mundo (não nos anos 60, hoje!). Tem os seus momentos de puro kitsch, o filme de Del Toro até canta e dança a preto e branco. E lá irá ele a caminho dos Óscares, como aconteceu a outros aplaudidos no Lido, e amigos de Del Toro, como Alfonso Cuarón (Gravity, em 2014) e Alejandro Iñárritu (Birdman, em 2015).

Palmarés da 74.ª edição

Leão de Ouro: The Shape of Water, de Guillermo del Toro

Leão de Prata, Melhor Realizador: Xavier Legrand, Jusqu’à la Garde

Grande Prémio do Júri: Foxtrot, de Samuel Maoz

Taça Volpi, Melhor Actor: Kamel El Basha, por The Insult, de Ziad Doueiri

Taça Volpi, Melhor Actriz: Charlotte Rampling, Hannah, Andrea Pallaoro

Prémio Especial do Júri: Sweet Country, de Warwick Thornton

Osella de Ouro, para a Melhor Contribuição Técnica: não atribuído

Osella de Ouro para o Melhor Argumento: Martin McDonagh por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Prémio Marcello Mastroianni para um actor ou actriz emergente: Charlie Plummer, por Lean on Pete, de Andrew Haigh

O júri, presidido pela actriz Annette Bening, integrou a cineasta e argumentista húngara Ildikó Enyedi, o realizador Michel Franco, as actrizes Rebecca Hall, Jasmine Trinca e Anna Mouglalis e o realizador e argumentista Edgar Wright.

O prémio Luigi de Laurentiis para a melhor primeira obra, escolha de um júri específico, foi atribuído a Jusqu’à la Garde, de Xavier Legrand. A secção Horizontes escolheu, como melhor filme, Nico, 1988, de Susanna Nicchiarelli.

