Lady Gaga anuncia pausa na carreira

“Vou fazer uma pausa”, anunciou nesta sexta-feira a cantora norte-americana Lady Gaga, conhecida por êxitos como Poker Face ou Born This Way, depois da apresentação do novo documentário da Netflix que protagoniza, Gaga: Five Foot Two, no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, na sigla inglesa, de Toronto International Film Festival). A notícia foi avançada pela Hollywood Reporter.

A artista quer “pausar por um momento, para alguma regeneração”, considerando que tal é “importante”. “Não significa que não vou estar a criar. Não significa que não tenha coisas na manga”, garantiu a cantora, sem especificar quanto tempo durará a pausa.

À Associated Press, a cantora admitiu que só faria a pausa depois de estar concluída a sua digressão, que termina em Dezembro.

O documentário da Netflix será lançado a 22 de Setembro e acompanha a artista pelos bastidores dos seus concertos durante um ano, incluindo o espectáculo durante o intervalo da final da Liga norte-americana de futebol americano, a Super Bowl – que considerou ter sido “um marco” na sua carreira. Tem Chris Moukarbel como realizador.

O filme aborda também a batalha de Lady Gaga com a dor crónica, um tema “complicado” que fez com que a cantora se emocionasse durante a conferência de imprensa em Toronto, na apresentação do documentário.

Referiu, ainda assim, que falar dessa dor era “libertador” e que mostrá-lo no documentário permitia mostrar aos seus fãs que a vida de celebridade não é perfeita. “A minha dor não é nada de bom, a não ser que eu a transforme em algo que seja”, admitiu, citada pela Hollywood Reporter.

