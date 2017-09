Ministério Público está a acompanhar caso da Yupido

O Ministério Público está a acompanhar o caso relativo à empresa Yupido, cujo capital social ronda os 29 mil milhões de euros, mas que não tem funcionários nem vendas conhecidas, e que nos últimos dias tem sido alvo da atenção da imprensa e de muitos utilizadores nas redes sociais.

PUB

"O MP encontra-se a acompanhar a situação, com vista a decidir qual o procedimento mais adequado no âmbito das suas competências", informou a Procuradoria-Geral da República, ao ser confrontada com informações de que a empresa estaria a ser investigada pela Polícia Judiciária. O Expresso noticiou nesta quinta-feira que a PJ estará a "avaliar" a situação.

A Yupido nasceu em julho de 2015, com um capital social de 243 milhões de euros. Um aumento de capital feito no início de 2016, através da incorporação de uma plataforma tecnológica, catapultou o capital para mais de 28,7 mil milhões de euros, um valor muito acima do capital social das maiores empresas portuguesas.

PUB

Ao DN, um porta-voz da Yupido garantiu a "origem legal" da empresa.

PUB

PUB