Facebook lança campanha de prevenção do suicídio

Ao longo do mês de Setembro, alguns dos anúncios do Facebook vão disponibilizar informação de prevenção ao suicídio (desde linhas e grupos de apoio, a ferramentas de prevenção). A iniciativa faz parte de campanha de consciencialização do tema a propósito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que ocorre a 10 de Setembro.

O Centro de Segurança do Facebook também passa a ter uma página de informação de bem-estar com dicas para resolver conflitos, e ajudar amigos que tenham expressado pensamentos suicidas. Foi desenvolvida em colaboração com organizações de saúde mental. O objectivo é informar os utilizadores sobre as ferramentas e recursos de apoio que a rede social desenvolveu. “As pessoas podem utilizar o Facebook quando se deparam com algo que as preocupa relativamente ao bem-estar de um amigo”, explica a equipa em comunicado. "Os amigos estão na melhor posição para saber quando alguém está a passar por situações difíceis – e a rapidez é crítica – para que possam chegar directamente através de ferramentas como comentários numa publicação."

A nova campanha do Facebook não é o único projecto da rede social para combater o suicídio. Em Março, o site começou a utilizar a tecnologia para detectar padrões problemáticos nos comentários das pessoas e enviar mensagens com informação sobre organizações de apoio.

Os utilizadores preocupados com um amigo, também podem contactar directamente a equipa do Facebook. “Temos equipas a em todo o mundo a trabalhar 24 horas por dia para rever os relatórios enviados que dão prioridade ao risco de suicídio”, escreve a equipa. A rede social disponibiliza ainda sugestões de textos e mensagens para as pessoas abordarem o tema do suicídio com um amigo com que estão preocupados.

Há anos que o Facebook também investe na prevenção, ao monitorizar hashtags e grupos para eliminar conteúdo de apologia ao suicídio.

