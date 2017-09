Turista desaparece depois de mergulhar no rio Douro

A Polícia Marítima está a realizar buscas no rio Douro para encontrar um turista norte-americano, com cerca de 34 anos, que mergulhou da ponte D. Luís, disse hoje à Lusa fonte da autoridade policial.

De acordo com o capitão Rodrigues Campos, da Capitania do Porto do Douro, o turista ter-se-á atirado na quinta-feira ao fim da tarde do tabuleiro inferior da ponte.

O responsável explicou que, de acordo com o testemunho da namorada, o turista mergulhou no rio na "tentativa de imitar os jovens que também saltavam".

O alerta foi accionado no final da tarde de quinta-feira, pelas 19h00, e as buscas terminaram pelas 22h00, tendo hoje sido retomadas pelas 9h00.

No local estão os Sapadores Bombeiros do Porto, com uma equipa de mergulhadores e a Polícia Marítima.

