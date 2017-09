Doze técnicos de gás acusado do crime de corrupção passiva

O Ministério Público acusou 12 arguidos técnicos e inspectores de redes de gás suspeitos de alegada prática de um crime de corrupção passiva no sector privado, informou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Numa nota disponível na página da Internet, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) adianta que os factos ocorreram entre Março de 2011 e Novembro de 2013.

Os arguidos, no âmbito das respectivas funções de inspecção ou instalação de gás natural, indicavam e aconselhavam os utentes do serviço que prestavam as empresas para a realização das obras e reparações em instalações de gás em vez de lhes entregarem a lista aprovada pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) contendo todas as empresas certificadas para o efeito".

Segundo a nota da PGDL, como contrapartida de angariarem clientes para tais empresas os arguidos recebiam comissões pagas em dinheiro e refeições".

Os arguidos encontram-se sujeitos à medida de coacção de termo de identidade e residência. O Ministério Público requereu o julgamento em tribunal singular dos arguidos pela prática de crimes de corrupção passiva.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público da 9.ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, com a coadjuvação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ).

