Luís Montenegro em minivolta pelo país com o aval da direcção do PSD

Chamam-lhe “o roteiro da carne assada” – por ser um prato recorrente nas campanhas – e é uma espécie de volta pelo país que os líderes e dirigentes dos partidos costumam fazer em épocas pré-eleitorais. Mesmo quando não há câmaras de televisão por perto. É o que tem feito Luís Montenegro, que esteve seis anos à frente da bancada parlamentar do PSD. Desde Julho, já foi a 70 concelhos participar em acções de campanha do partido e deve ultrapassar os 80 até ao final do mês. O deputado não esconde a satisfação por sentir que é “bem recebido” no partido, mas avisa que o seu empenho na campanha está a ser coordenado com a direcção do PSD.

Com Pedro Passos Coelho na rua em campanha autárquica, a agenda do ex-líder parlamentar também é intensa. No próximo fim-de-semana conta ir a Penela, Santarém, Carrazeda de Ansiães, Barcelos e Matosinhos. Só no sábado passado esteve em Vila Nova de Foz Côa e Alijó, aqui num comício que juntou cerca de 1300 pessoas. Na maioria dos casos, são os dirigentes das estruturas locais que o convidam a participar nas iniciativas. Mas também já teve pedidos da direcção.

“Já há quatro anos o fiz e este ano as pessoas têm-me convidado e eu tenho estado disponível”, afirmou ao PÚBLICO, escusando-se a fazer leituras da sua minivolta pelo país. Assume que “é agradável ser bem recebido” no partido, mas refere que avisa a direcção de todas as suas participações na campanha. E nas próximas semanas vai estar em Espinho (donde é natural e cuja câmara já disputou), Miranda do Corvo, Cantanhede, Lisboa (numa acção com Teresa Leal Coelho) e Odivelas (com Fernando Seara). Um estágio para ser vice-presidente de Passos Coelho no próximo congresso, caso o actual líder seja reeleito? Luís Montenegro escusa-se a pronunciar-se sobre esta questão, mas no PSD há quem o veja nesse lugar. É que, em Outubro de 2016, saiu Jorge Moreira da Silva para a OCDE, deixando um lugar vago na vice-presidência da comissão política que ainda não foi preenchido. Mas só em congresso – e se Passos Coelho ganhar as directas – é que a recomposição desse órgão interno deverá ser feita.

Fontes ouvidas pelo PÚBLICO que estiveram em iniciativas de campanha ao lado do ex-líder parlamentar reconhecem que Montenegro tem muito mediatismo por causa dos debates na Assembleia da República transmitidos pela televisão. Por outro lado, segundo as mesmas fontes, o deputado não foi membro do anterior Governo PSD/CDS. E isso torna-o “apetecível” para a campanha eleitoral.

Sem divulgar a agenda autárquica aos jornalistas – só esta quinta-feira isso começou a ser feito - , o antigo líder parlamentar tem preferido fazer discursos de âmbito local, pontuados com algumas questões nacionais. “Ele mistura-se com as pessoas e as pessoas gostam disso”, afirmou um social-democrata que já esteve com Montenegro numa das acções de campanha.

Há outras figuras nacionais do PSD que também andam na estrada, como é o caso de Teresa Morais, de Maria Luís Albuquerque (ela própria candidata à Assembleia Municipal de Almada) e de Marco António Costa, mas são vice-presidentes do partido. O actual líder parlamentar, Hugo Soares, também tem agenda autárquica e começou a ser divulgada esta quinta-feira. Embora entre os vice-presidentes haja uns mais activos do que outros, a direcção não tem disponível o número de iniciativas de cada um. Certa é a volta que Pedro Passos Coelho está a fazer pelo país durante todo este mês, sob a ameaça de umas eleições internas no início de 2018 em que poderá defrontar Rui Rio. O ex-autarca do Porto tem estado pouco presente na campanha do PSD e isso está a gerar desconforto no partido, como escreveu o PÚBLICO no final de Agosto.

Apesar de Luís Montenegro se posicionar como um possível candidato à liderança do partido, o antigo líder parlamentar já esclareceu que não irá disputar esse lugar contra Pedro Passos Coelho. Disse ao Expresso que ganhou o direito a poder estar no futuro do partido. Esse futuro parece estar em construção.

