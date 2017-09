Governo e esquerda não se entendem no tamanho dos passos a dar no Orçamento

Governo, PCP e BE andam a discutir em público o tamanho dos passos que vão dar no Orçamento do Estado para 2018, cada um com um adjectivo. Costa quer passos “sustentáveis”, os comunistas pedem “passos nítidos” e Catarina Martins diz que a discussão “sobre o tamanho do passo já se ouviu vezes demais”. Em público, os três lados da negociação estão a apresentar as posições de partida, num jogo de pressão que em privado se está a manifestar em reuniões consecutivas.

PUB

O primeiro-ministro esteve reunido com os deputados coordenadores das várias áreas do PS no Parlamento na quarta-feira à noite e saiu do encontro de três horas com várias mensagens para os parceiros, entre elas a ideia que no Orçamento do Estado para 2018 não vai dar “um passo maior do que a perna”, que apresentará “um progresso sustentável”, uma vez que “não há folga” orçamental” para mais.

Para já, PCP e BE fizeram questão de dizer que ouviram o que António Costa disse, que não gostaram, mas preferiram apenas mostrar uma posição desvalorizando as palavras do primeiro-ministro, até porque, dizem, são dado repetido e conhecido. Catarina Martins falou a meio da tarde desta quinta/feira para dizer que não comenta “estados de alma” de Costa, mas comentando, lembrou que a conversa sobre a velocidade e sobre as “restrições” já foi ouvida várias vezes e que só é importante estar atento a ele porque se tratam de opções. “O discurso sobre os passos maiores do que a perna, ou as restrições, às vezes esconde um outro que é sobre as escolhas”, disse a coordenadora do BE.

PUB

Já o PCP reagiu de modo mais formal. Fonte oficial do partido referiu à Lusa que “as limitações que o Governo impõe a si próprio decorrentes dos seus compromissos, sejam supranacionais ou outros, são conhecidas. Para o PCP, o que se impõe é que o OE 2018 dê passos nítidos no caminho da defesa, reposição e conquista de direitos e rendimentos”. As escolhas do BE e do PCP passam pelas três principais medidas em cima da mesa: descongelamento das carreiras, actualização das pensões e escalões do IRS.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Do lado do Governo e do PS, também não é novidade que os parceiros querem pressionar para que o OE para 2018 ande mais depressa e respondem com a receita preferida de Costa, o “faseamento”. Qual? Ainda não está definido. Há a possibilidade de algumas das medidas mais importantes serem implementadas em dois anos, em vez do faseamento que tem sido habitual ao longo de um ano, mas todos os cenários estão em cima da mesa. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, que está de novo no centro das reuniões (esta quinta/feira à noite teve mais encontros), prefere apenas dizer que as negociações “estão a correr bem”.

Já no PS, a ideia é de que as marcações na praça pública “fazem parte”, apesar de o processo ainda ir no adro. Costa ouviu as prioridades na reunião com os deputados, mas sem ter dado nenhuma medida como fechada, fixando sobretudo o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos como a prioridade.

Ao contrário dos anos anteriores, Costa vai ouvir mais vezes os deputados do PS. Na próxima quarta-feira irá reunir-se com todo o grupo parlamentar, a um mês da entrega do documento e a dias do início da campanha eleitoral autárquica.

PUB

PUB