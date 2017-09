BE quer assistentes operacionais a tempo parcial integrados no Estado, Governo não garante

Mesmo não tendo sido o assunto central da reunião desta sexta-feira entre o Bloco de Esquerda e o Governo, a certa altura os bloquistas lá tentaram a sua sorte e pediram ao executivo uma clarificação, ou uma certeza: a de que os assistentes operacionais, que estão a tempo parcial nas escolas, serão incluídos no processo de integração de precários no Estado, lançado por este Governo. Considerando que a redacção do diploma deixava margem para dúvidas neste aspecto e que tal poderia significar a exclusão de, pelo menos, cerca de dois mil assistentes, os bloquistas pediram uma garantia ao executivo. Só que, ao que o PÚBLICO apurou, o Governo não se comprometeu, embora o tema continue a ser negociado.

O executivo está a estudar diferentes cenários (embora esta questão dos horários parciais se aplique a vários sectores e não apenas à Educação). Neste caso, saber se aqueles assistentes serão ou não integrados dependerá, por exemplo, das necessidades das escolas. O Governo quer perceber se aqueles contratos a tempo parcial devem ser transformados em contratos a tempo inteiro e, assim, serem integrados no Estado. Mas, mesmo depois dessa análise, permanecem interrogações: se forem só alguns integrados, o que aconteceria aos outros? As negociações continuam.

Mas o assunto mais discutido na reunião entre bloquistas e o ministro da Educação, sobre o Orçamento do Estado para 2018, foi mesmo a forma de vincular os professores que continuam em situação precária - o Bloco de Esquerda e o Governo querem que, até ao final de legislatura, os professores que estejam em situação precária sejam vinculados. Só que permanecem divergências sobre o que cada um dos lados considera serem as necessidades permanentes do sistema. Falta definir o universo, faltam dados. Mas, se a política não ficou de fora da mesa, já as verbas destinadas para cada medida ou para o sector da Educação no geral, ficaram. De montantes não se falou ainda.

No encontro, além da vinculação de professores, foram também abordadas questões como o número de alunos por turno (que o BE quer reduzir) e o número de assistentes operacionais (que o partido coordenado por Catarina Martins quer ver aumentado).

O que pode vir a pôr areia na “geringonça” é não só a definição do universo de professores precários (o BE tem dito que são 11 mil), mas a disponibilidade orçamental para essa vinculação. Ora, apesar de esta ter sido a primeira reunião com Tiago Brandão Rodrigues, o valor das verbas não foi ainda discutido. Nem para este dossiê em particular, nem para o sector em geral – apesar de o BE insistir, há muito, que quer mais dinheiro para a Educação.

Neste encontro, os dois lados das negociações acordaram esperar pelos resultados finais da colocação de professores deste ano – verificar quantos foram colocados, comparar com o ano passado, olhar para os horários completos e incompletos, contas que deverão ser feitas em meados de Setembro. Nessa altura, ter-se-á de colocar definitivamente em cima da mesa o número de professores precários que há e identificar claramente as necessidades permanentes do sistema.

Novos dados sobre carreiras

As reuniões para o OE2018 entram agora num ritmo mais acelerado. Nesta sexta-feira, o Governo entrega aos sindicatos mais informações para que se comece a avançar na proposta para o descongelamento das carreiras na função pública – algo que está mais atrasado do que os bloquistas desejavam. Esses dados também foram entregues ao BE no encontro que tiveram nesta sexta-feira com os secretários de Estado do Orçamento e da Administração e do Emprego Público.

Mas se houve avanço informativo, não se pode dizer o mesmo sobre a parte negocial. Não há ainda uma proposta fechada por parte do Governo e em cima da mesa continua a haver, pelo menos, dois cenários: um passa por abrir as progressões apenas aos trabalhadores que estão há mais tempo estagnados na mesma posição remuneratória, começando pelos que têm salários mais baixos; o outro – o que estará a ganhar força – é iniciar o descongelamento para todos os que têm carreiras congeladas, sem fazer qualquer distinção ao nível dos rendimentos, mas aprovar uma norma que faça com que o efeito salarial da progressão seja gradual. As carreiras que não enfrentaram congelamentos poderão ter um tratamento diferenciado. E há outros pontos que continuam em aberto, como por exemplo saber em que momento terminará este processo, isto é, quando é que a recuperação se fará a 100%.

Em entrevista ao Expresso, o primeiro-ministro, António Costa, já tinha deixado um aviso: o descongelamento destina-se às carreiras “que não tenham sido objecto de nenhum tipo de descongelamento, sejam carreiras gerais ou especiais”. “Ao longo destes anos, algumas carreiras tiveram a felicidade de ver as suas progressões não congeladas. Essas não vão ser a prioridade do próximo ano”, acrescentou. Com Liliana Valente

